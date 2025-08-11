七旬父求扶養！兒子爆曾全裸遭趕出屋　11年收入被花光　法官咁判

父母理應照顧子女，不應施以暴力，否則老來可能有報應！台南1名七旬老翁因洗腎而領有極重度身心障礙證明，無法工作難以維持生活，先後向法庭申請要求4名子女支付扶養費，卻遭3名子女駁回，老翁向第4名兒子申請給付扶養費時；兒子在庭上力數從小被父親毆打虐待情況，不但曾被脫光全身衣服趕出屋外，而且高中開始打工應付家中支出，畢業後從軍11年，收入全歸父親保管，但卻被全數花光，兒子亦強調自己無力支付扶養費。法官經審理後，駁回老翁申請，裁定兒子毋須支付分毫，換言之老來遭4名子女全面遺棄。



75歲老翁需要定期洗腎，領有極重度身心障礙證明，目前無法工作，生活拮据。（AI生成圖片）

病父要求4子女支付扶養費

台媒於7月報道，年約75歲的老翁因需要定期洗腎，領有極重度身心障礙證明，目前無法工作，生活拮据，於是透過法庭要求4名子女每月5日前給付1萬新台幣（約2,500港元）扶養費。但到了2024年11月1日，其中3名子女申請對父親免除扶養義務，獲法庭批准。

兒子稱自小遭父親虐待。（AI生成圖片）

兒子︰年幼時被全身脫光丟出屋外

餘下1名兒子在庭上作供時表示，自己年幼時經常被父親毆打和施虐，曾被脫光全身衣服，繼而赤裸趕出家門，由於長時間全身都有傷痕，所以被老師發現，他亦要請求同學幫忙擦藥。到了15歲至16歲時，他開始打工賺錢，以支付家中開支，高中畢業後從軍14年，其中11年收入全由父親管理，但他都不知父親如何花掉，直到第12年，他才拿回收入自主權。

除了被毆打之外，兒子曾被全身脫光趕出屋外。（AI生成圖片）

父親喜歡賭博

兒子更透露，父親喜歡賭博，他多次勸喻無效，父親甚至以不合理理由索錢，令他心灰意冷，同時指出自己目前從事送貨工作，月入約3萬新台幣（約7,500港元），沒有餘錢支付父親生活所需，於是請求免除扶養父親。

法官批准免除扶養義務

法官認為，老翁故意虐待和侮辱兒子，行為涉及精神上不法侵害，而且未盡扶養義務，考慮到兒子收入，法官認為兒子沒有理由支付扶養費，於是駁回老翁申請，案件仍可上訴。

（綜合）