看《鬼滅》遭摸胸！初音未來女Coser遭男觀眾偷摸　淫狼這樣辯解

《鬼滅之刃劇場版無限城篇》（以下簡稱《鬼滅》）電影大受歡迎，許多動漫迷都會入戲院欣賞。台灣1名27歲女Coser日前更特意扮成初音未來前往戲院觀看《鬼滅》，豈料鄰座1名男子「手伸過來都已經碰到我胸部部份的布料，甚至是內衣了」，受害人「不想要打擾到大家看電影，就一路忍到電影結束」，同時怒瞪對方，以及「遞手機向後排的人求救」。豈料淫狼沒有收斂，「乖了幾秒後，手又繼續伸過來，來來回回至少4至5次」。



電影結束後，受害人「就站起對他破口大罵，『為什麼手要一直伸過來碰我？』，工作人員聽到後，也請了他們的經理過來協助報警」，她亦拍照和拍影片，提告對方涉嫌干犯《性騷擾防治法》，同時將事件上載至社交媒體，引來各界關注。涉案男子被捕後聲稱自己「不小心碰到」，但受害人狠批「不小心碰到可以剛好碰到胸部部份的位置？連續5次不小心？、「手就那麼長，那麼不小心？」。



涉案男子身穿黑色上衣，戴了黑色鴨舌帽和黑色口罩遮掩容貌。（Threads圖片）

淫狼戴黑色鴨舌帽和黑色遮掩容貌

樓主在Threads交代事件，指案發於8月8日下午1時10分，自己扮成初音未來，前往台北京站威秀影城觀看《鬼滅》，和左邊男觀眾並不認識，對方身穿黑色上衣，戴了黑色鴨舌帽和黑色口罩遮掩容貌。

事件被揭發後，現場有人拍攝現場情況。（Threads影片截圖）

女Coser最少4次被摸胸

樓主一心一意欣賞電影之際，該名男觀眾趁環境幽暗之際多次伸出狼爪，「手伸過來都已經碰到我胸部部分的布料，甚至是內衣了」，樓主知道自己遭人摸胸，但不想打擾其他人看戲興致，只能暫時啞忍，同時「瞪對方一眼了，結果瞪完當下對方乖了幾秒後，手又繼續伸過來，來來回回至少4至5次」。

樓主提告對方涉嫌干犯《性騷擾防治法》。（Thrteads圖片）

電影結束後 受害人當場哭訴

受害人由下午2時27分一直啞忍，忍了接近1小時，淫狼於3時35時離開座位，3分鐘後返回位置，惟3時43分再次離開，去到3時48分又回來，直到電影結束。樓主在過程中遞手機向後排觀眾求救，「對方疑似有注意到，才稍微克制了一些」。電影結束後，樓主立即起身，向淫狼破口大罵，哭訴「為什麼手要一直伸過來碰我？」，職員聞訊請求經理協助報警。

樓主︰我的電影直接毀了

樓主指出，不時留意淫狼動向，形容「導致電影關鍵細節的部份都錯過了」、「我的電影直接毀了」，感謝現場有觀眾遞了紙巾給她，「希望大家踴躍的轉發此篇貼文，讓其他人在看電影時如果有遇到這位惡心的大叔的話，能多加提防」，一旦遇到類似事件，要立即向職員要求換位。

警員拘捕涉案男子，將他帶署調查。（網上圖片）

樓主同時上載相關照片和影片，可見對方繼續坐在戲院座位，沒有除帽和口罩，完全遮掩了自己容貌，職員曾走近了解，由於現場環境嘈雜，只能依俙聽到樓主懷疑指控該名戴帽男。

被捕男辯稱︰不小心碰到

事件引來台媒報道，大同分局建成派出所稱當日接獲27歲顏姓女子報案，表示看戲期間遭鄰座36歲馮姓男子觸碰胸部，她回瞪對方，馮男暫時離開座位，不久後返回，並以雙手環抱自身的方式作為掩護，再次趁機觸碰其胸部。馮男否認犯罪，聲稱「只是不小心碰到」，沒有惡意或蓄意觸摸對方，但顏女堅持對馮男控告性騷擾，警方作出拘捕後，依法辦理函送。

受害人扮成初音未來去看《鬼滅》電影，沒料到竟被男觀眾摸胸。（AI生成圖片）

受害人：那我能不小心打到他嗎？

帖文引來大量網民討論，有人指「請你以後不要忍，直接大吼請工作人員報警，這種事該感到抱歉的不該是你，而是那個色狼！」、「以後不要忍，會看鬼滅的，都贊成滅鬼」、「噁心，遇到這種噁心男不要忍，我相信不會有人責怪你的，對性騷擾零容忍」。樓主回覆感謝大家關心和支持，同時反駁馮男「要怎樣不小心，才可以碰到隔壁人的衣服，而且還那麼剛好是胸的位置？」、「那我能不小心打到他嗎？」。

