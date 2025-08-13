港男疑收詐騙短訊「即扮日本人打日文」　騙徒這樣回覆獲讚：敬業

現今世代從事詐騙，都要學外語「傍身」？近日有港男收到疑似詐騙短訊，對方稱於葵興附近發現其「座駕」被其他車輛刮花，欲傳送短訊提醒他。惟他一直「詐傻扮懵」以日文回覆，詎料騙徒最後竟然配合他「轉Channel」，並以日文複述短訊最初內容，他震驚下便將截圖分享到網上，引來網民詫異，「勁喎，自動轉換日文」、「佢好有誠意」，又笑稱「佢可能係為世所迫，其實佢都係N1（日語能力檢定測驗最高級別）」。



有港男疑似收到詐騙短訊，原想以日文擊退對方，詎料騙徒竟以日文回覆，令網民大感驚訝。（資料圖片／示意圖）

疑收詐騙短訊 港男「即扮日本人打日文」

該港男在threads帳號上傳2張對話截圖，顯示他疑似收到詐騙短訊。疑似騙徒先是詢問樓主是否某車牌號碼車主，他於是以日文回覆並問道「あなたは誰ですか？（你是誰）」。對方看見日文後，繼續詢問樓主是否不會中文，他其後再以「？？？」企圖擊退對方，但對方未有停手，並以中文解釋，指因為數日前看見樓主座駕被其他車輛刮到，故打算傳送短訊提醒他而已。

騙徒「轉Channel」以日文回覆 港男極震驚

而樓主索性繼續「詐傻扮懵」，並輸入「？？？？」，對方看見無法溝通於是「轉Channel」，用日文將事情來龍去脈重複一次，又指目擊案發過程地點位於葵興政府合署，並上傳1張銀色私家車照片，但就未有顯示車牌號碼，亦無法確認圖片來源。樓主對於騙徒竟然會以日文配合他感到震驚，故稱「我傻啫……你又陪我癲」。

疑似騙徒詢問樓主是否某車牌號碼車主，他於是以日文回覆，企圖擊退對方。（「threads＠ko_chun_yat」圖片）

騙徒眼見無法溝通，決定「轉Channel」配合樓主以日文回覆。（「threads＠ko_chun_yat」圖片）

網民讚騙徒有誠意：敬業

許多網民紛紛表示愕然，「幾好笑」、「有啲料到」、「勁喎，自動轉換日文」、「園區當場搵咗個識日文嘅嚟頂上」、「佢好有誠意」、「敬業」、「我之前用法文覆過幾個，全部消失晒」、「佢可能係為世所迫，其實佢都係N1（日語能力檢定測驗最高級別）」，又笑稱「今個月要追數呀」。

另有網民則對於不時收到詐騙短訊感到煩擾，「咁多呢啲假WhatsApp真係好煩」、「每次有詐騙電話我都用日文叫佢哋講日文，每次佢哋都好有禮貌咁すみません（Sumimasen／不好意思）就收線」、「我反而想知佢哋係點呃人，我之前都收過一次以為係真，因為佢真係講得出我泊咗（架車）喺邊，但嗰個地方唔係我成日去嘅，仲講得出車牌，後尾講個日子唔吻合，我就知係假了」。

（threads＠ko_chun_yat）