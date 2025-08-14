黑雨港女返到公司附近調頭：唔可以蠢兩次　1原因咁決定網民都撐

【天氣消息／天文台／HKO／黑雨】受熱帶氣旋楊柳影響，本港今日（8月14日）有大驟雨及狂風雷暴。天文台在今早7時50分發出黑色暴雨警告信號，相信不少打工仔已出門口返工。有上次在黑雨仍回公辦公室的港女「經一事長一智」，即使已回到工作地點，仍堅決「調頭走」，原因是老闆會叫在公司的同事，「做埋無返工同事嗰份」，即比平時更多工作。帖文引起不少網民共鳴，留言「根據之前嘅經驗，我食埋早餐先再算」。



樓主經一事長一智，今早即使回到公司附近都決定調頭回家。（AI生成圖片）

樓主決定調頭：唔可以俾自己蠢第二次

打工仔樓主在Threads上發文，「真係唔可以俾自己蠢第二次」。樓主指上次8月5日清晨天文台發出黑雨警告，她也照樣回公司，但汲取上次教訓，今次她即便已回到工作地點才掛黑雨，也決定調頭回家，果然即時收到兩次都沒有回公司的老闆訊息，要求已返工的同事，「要佢哋做埋無返工同事嗰份，做嘅嘢仲多過平時返工」。

天文台今早7時50分發出黑色暴雨警告信號。（天文台）

網民：我食埋早餐先再算

樓主的反應引來不少網民熱議，有人認為也決定靜觀其變「決定係茶記坐多半個鐘再行埋超市先返」，樓主指「黑雨未咁快落」，對方回應「都返咗一半」，亦有人認為「根據之前嘅經驗，我食埋早餐先再算」。