黑雨｜市民搭巴士奇觀　暴雨水浸變坐滑浪飛船　經西隧車窗現水簾

【天氣消息／天文台／HKO／黑雨／紅雨】受熱帶氣旋楊柳影響，本港今日（8月14日）有大驟雨及狂風雷暴。天文台今早7時50分發出黑色暴雨警告信號（黑雨），天文台評估現時黑雨至少會維持至上午11時。近日接連「黑雨」，今早多區暴雨水浸，有網民早上坐巴士出門，從車內拍攝大雨情況，巴士在大雨水浸下再度變船「乘風破浪」，「以為搭到巴士，其實係滑浪飛船」，西隧車窗更似掛上「水簾」



市民坐巴士時掀起「巨浪」，變坐「滑浪飛船」。（Threads@speaking.of_aki影片截圖）

熱帶氣旋楊柳（Podul）在香港東北掠過，天文台今早發出黑雨警告信號，港島中西區有特大暴雨，每小時雨量預料或已超過140毫米；葵青及屯門區有大暴雨，每小時雨量預料或已超過100毫米，有可能出現嚴重水浸。

巴士車窗外有市民正涉水而行。（Threads@speaking.of_aki影片截圖）

巴士經港大變坐「滑浪飛船」

不少市民早上已搭巴士出門上班。有網民在Threads分享香港南區黑雨情況，他今早在港島坐巴士，途經香港大學附近。影片所見，馬路嚴重水浸，巴士前進駛過大雨積水變掀起「浪花」，不斷拍打車窗如置身「激流」。

另外1段影片拍到，路面嚴重積水，街坊撐傘涉水而而行，巴士一前進就將雨水「海浪」推到路邊，令街坊後退躲避。拍片網民笑言：「以為搭到巴士，其實係滑浪飛船，好彩正常呢條路落大雨唔會有咩人行。」

有網民分享「黑雨下嘅西隧」，大雨令車窗似掛起一道「水簾」。（Threads@to.mable.90影片截圖）

黑雨經西隧車窗掛「水簾」

有網民亦在Threads分享「黑雨下嘅西隧」，大雨令車窗似掛起一道「水簾」，窗外大雨如注，細密水柱不斷流下如掛上一道「水簾」，窗外變得灰濛濛一片。

有網民分享黑雨下坐港鐵機場快線情況。（Threads@iw_issacw_影片截圖）

坐機場快線變「機場快艇」

有網民就上傳黑雨下坐港鐵機場快線的情況，只見暴雨拍打車窗同樣出現「水簾」，但因車速比巴士更快，令水柱變斜，他笑言「機場快…艇？」。