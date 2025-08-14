黑雨│打工仔湧天文台FB鬧黑雨太遲：岀咗門口啦！　要求即做1件事

【天氣消息／天文台／HKO／黑雨／紅雨】受熱帶氣旋楊柳影響，本港今日（8月14日）有大驟雨及狂風雷暴。天文台至今早7時50分發出黑色暴雨警告信號，而港島中西區有特大暴雨，每小時雨量預料或已超過140毫米；葵青及屯門區有大暴雨，每小時雨量預料或已超過100毫米，有可能出現嚴重水浸。



天文台今早7時50分發出黑色暴雨警告信號。（天文台）

不過由於改掛黑雨時間正值上班高峰期，大批打工仔、網民湧到天文台Facebook批評天文台掛黑雨太遲，「超前部署呢？我已經岀咗門口返工喇」、「7:30已經Mon住天文台網頁，講到掛黑雨模稜兩可，跟住轉頭7:50，咁X遲掛，真係好多打工仔俾佢玩死」、「黐線，7:50 好多人已經出咗門口啦，成街都係水氹啊，剛剛坐船落地鐵站呀，6:00嗰陣時已經好大雨啦，點解當時唔掛？ 出晒門口先至嚟掛」、「跨區嘅打工仔慘，紅雨已經倒水，無得等係唔係黑雨，焗住要出門」、「天文台係咪想玩殘打工仔，搭到半路唔夠十分鐘轉黑雨，早啲掛畀人有預算啦」、「全香港人都返9點啊？有人返8點哋，睇住嚿雲飛過嚟㗎啦已經」。

暴雨下本港天氣惡劣。（Threads@christineknlau）

暴雨下本港天氣惡劣。（Threads@to.mable.90）

要求講清楚黑雨維持時間

亦有網民要求講清楚掛黑雨時間，「可唔可以寫埋維持到幾點？這個時間出咗門，返屋企又唔係，返工又唔係，停留喺街度，唔上唔落咁」。

但也有網民為天文台「護航」，「今次已經算係咁，天文台繼續努力！」、「其實無論幾點掛，幾點落，都會有班人走出嚟鬧」、「覺得啲人好野蠻」。