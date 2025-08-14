颱風楊柳來襲！台超市菜價暴漲「唯獨它特價促銷」　內行人揭原因

楊柳颱風來襲，台灣中南部恐受影響，菜價也會勢必跟著波動。一名網友到超市補貨時，發現一款菇類產品不僅沒漲價，還貨量齊全，有內行馬上就懂颱風天「吃菇類比較划算」。



該名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」分享，全場只剩金針菇沒漲價，一包只要10元（台幣，下同，約2.6港元）且貨量齊全，另外馬鈴薯、紅蘿蔔跟其他菇類的價格，波動也不大。

颱風楊柳襲台灣，有網友發現超市只剩金針菇沒漲價。（Facebook@我愛全聯-好物老實説）

颱風天菜價紛紛喊漲，有內行表示這時候吃菇類比較划算：

「它們生長在溫室環境又是太空包，這樣還能藉機漲價就太過分」

「假如連金針菇都貴了，那就是世界末日也到了」

「真的只能吃菇了，唯一平價」



不過也有人哀號都買不到：

「那天想去買都秒殺，也沒半包」

「竟然還有貨，這10元金針菇我家附近全聯都被掃光」



另外不少人也推薦料理方法：

「切小段，煎蛋蠻好吃的，要煎到恰恰」

「好吃不胖，燙它15秒或是乾煎加蛋，都好吃」

「金針菇片成薄片、裹酥炸粉，用平底鍋半煎炸，就很好吃」



近期菜價高漲，台北農產表示，13日蔬菜到貨量下降，每公斤批發價格有下跌到63.1元（約16.5港元），但仍為今年第三高價。台北農產指出，葉菜類進貨量略減，價格跌多漲少，甘藍到貨量約378噸，價格上漲5元（約1.3港元），大白菜到貨量約74噸，價格下跌3元（約0.8港元），青江菜到貨量約14噸，價下跌28元（約7.3港元）。

