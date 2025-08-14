黑雨轉紅雨｜打工仔鬧爆天文台：水浸點行？　網民1原因撐天文台

【天氣消息／天文台／HKO／黑雨／紅雨】受熱帶氣旋楊柳影響，本港今日（8月14日）大驟雨及狂風雷暴，天文台至早上7時50分一度發出黑色暴雨警告信號，至早上10時40分預告會在早上11時10分改發紅色暴雨告警信號，意味一眾打工仔將要如常上班。大批打工仔、網民批評被天文台「玩謝」。



天文台早上7時50分一度發出黑色暴雨警告信號，至早上10時40分預告會在早上11時10分改發紅色暴雨告警信號。（天文台）

打工仔批天文台更改暴雨警告安排：水浸轉紅雨？

由於天氣及路面情況仍然惡劣，不少打工仔再湧到天文台批評更改暴雨警告信號做法，「唔好玩啦，周圍水浸呀，而家轉紅雨」、「喂！紅雨大雨過黑雨喎…..仲想點玩呀？」、「而家11：10又轉紅雨，但出面週圍都水浸，想知點行？」、「黐線，我呢邊落到癲，改發紅雨」、「粉嶺都係香港入面呀？香港唔係淨係得南區呀？」、「大西北仲有好大條雨帶喎，天文台唔當大西北嘅人係人？」、「好心就掛長啲啦，轉咗紅色一陣又掛返黑」、「你真係有心玩X啲市民！」。

由於天氣及路面情況仍然惡劣，不少打工仔再湧到天文台批評更改暴雨警告信號做法。（梁鵬威攝）

也有網民為天文台「護航」。（Threads@dennisymk）

網民1原因撐天文台做得好

但也有網民為天文台「護航」，「不嬲黑雨都係掛一陣」、「都係睇數據，今次已經算做得好，天文台繼續努力！」、「其實無論幾點掛，幾點落，都會有班人走出嚟鬧」、「覺得啲人好野蠻」。