港鐵外藉男除鞋疑搣腳皮！車廂乘客嚇到急躲避 網民怒斥：好核突
撰文：桃樂斯
出版：更新：
繼早前有男子搭乘機場快綫時剪腳甲，再有乘客於車廂做出嘔心行為！有港女搭乘港鐵時，目睹1名外藉男子當眾脫下鞋子，疑似正在「搣腳皮」，嚇得附近乘客紛紛四散躲避，完全不敢坐於其旁邊座位。樓主不滿男子缺德行為，遂拍照再貼圖公審，直斥「黐X線」，網民亦留言怒斥「好核突」、「隔住個mon都聞到臭」。
外藉男子搭港鐵 車廂當眾脫鞋「疑在搣腳皮」
「黐X線」，該港女在threads帳號圖文並茂發帖，相中顯示她搭乘港鐵期間，於車廂看見1名披頭散髮的外藉男士坐在座位，當眾脫下鞋子，疑似正在「搣腳皮」。相中目測當時車廂內有不少乘客，但眾人都四散未敢坐於外藉男旁邊座位。樓主見狀甚感嘔心，於是拍照後貼圖到網上公審。
網民狠斥核突：隔住個mon都聞到臭
許多網民斥責相中男子「缺德」，「好核突」、「隔住個mon都聞到臭」、「恐怖，畀我即刻落車搭下班（車）」、「唔call地鐵站職員？」、「零人敢埋去」、「個個彈開晒，寧願企都唔坐埋去啦」。有人則揶揄外籍男子的打扮似在拍戲，「你見到荷里活影星呀」、「你好，我是奇洛李維斯，我正困在香港mtr，只需5,000（元）就可以拯救我」。
（threads＠iris.yu0511）
巴士女乘客「連鞋帶腳」踩上座位！港女狠批無品：着到幾靚都無用嘔！年輕男機鐵座位剪腳甲 港女拍片公審：成地腳甲 網民批缺德扶手變扶腳？輕鐵乘客將雙腳放扶手磨擦 網民斥：一啲公德心都無男子瞓餐廳腳碰桌邊椅頂 1行為更離譜 網民：叫極都唔醒咪報警