港鐵外藉男除鞋疑搣腳皮！車廂乘客嚇到急躲避　網民怒斥：好核突

繼早前有男子搭乘機場快綫時剪腳甲，再有乘客於車廂做出嘔心行為！有港女搭乘港鐵時，目睹1名外藉男子當眾脫下鞋子，疑似正在「搣腳皮」，嚇得附近乘客紛紛四散躲避，完全不敢坐於其旁邊座位。樓主不滿男子缺德行為，遂拍照再貼圖公審，直斥「黐X線」，網民亦留言怒斥「好核突」、「隔住個mon都聞到臭」。



有港女搭乘港鐵時於車廂目睹有外藉男子當眾脫鞋，疑似在搣腳皮，遂拍照於網上公審。

外藉男子搭港鐵 車廂當眾脫鞋「疑在搣腳皮」

「黐X線」，該港女在threads帳號圖文並茂發帖，相中顯示她搭乘港鐵期間，於車廂看見1名披頭散髮的外藉男士坐在座位，當眾脫下鞋子，疑似正在「搣腳皮」。相中目測當時車廂內有不少乘客，但眾人都四散未敢坐於外藉男旁邊座位。樓主見狀甚感嘔心，於是拍照後貼圖到網上公審。

不少網民紛紛批評外藉男行為缺德，同時質疑車廂乘客「唔call地鐵站職員？」。

網民狠斥核突：隔住個mon都聞到臭

許多網民斥責相中男子「缺德」，「好核突」、「隔住個mon都聞到臭」、「恐怖，畀我即刻落車搭下班（車）」、「唔call地鐵站職員？」、「零人敢埋去」、「個個彈開晒，寧願企都唔坐埋去啦」。有人則揶揄外籍男子的打扮似在拍戲，「你見到荷里活影星呀」、「你好，我是奇洛李維斯，我正困在香港mtr，只需5,000（元）就可以拯救我」。

