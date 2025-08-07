巴士女乘客「連鞋帶腳」踩上座位！港女狠批無品：着到幾靚都無用

巴士公司不時提醒乘客「飛象過河不守禮」，更遑論是將鞋踏上座位。有港女日前乘搭巴士，目睹同車有女乘客「連鞋帶腳」踩上座位，她不滿對方缺德舉動，遂拍下照片並公審到網上，斥「咁基本嘅嘢都做唔好嘅人，好極有限」、「着到幾靚都無用」。網民紛紛和議，「睇到火都嚟」、「不分男女老幼，都應該要有公德心」。



有港女搭巴士目睹同車有女乘客「連鞋帶腳」踩上座位，不滿對方缺德舉動遂公審。（「threads＠humanb.6」圖片）

巴士女乘客「連鞋帶腳」踩上對面座位

該港女在threads帳號發帖，上傳照片公審1名女子「連鞋帶腳」踏上對面座位。從相片可見，樓主當時搭乘九巴並坐於下層後排位置，而車廂另一邊有1名穿着瑜伽褲女士攜帶名牌手袋，正在專注看手機，並將雙腳「連埋對鞋」直接晾放到對面座位上。

目擊港女批：着到幾靚都無用

樓主見狀感到不滿，於是公審「成日都話『着到幾靚都無用』」，質疑該女士品德低落，批評「咁基本嘅嘢都做唔好嘅人，好極有限」，又形容「有啲人周身名牌貴嘢，但係個心或個人污糟到爆」，故認為人品永遠比外表重要。

一名穿着瑜伽褲女士專注看手機，將雙腳「連埋對鞋」直接晾放到對面座位上。（「threads＠humanb.6」圖片）

網民斥缺德

帖文一出，許多網民紛紛批評女子行為，「睇到火都嚟」、「點解會咁？真係做唔出」、「小朋友都知道唔應該飛象過河啦」、「不分男女老幼，都應該要有公德心」，又揶揄「少女打扮，大媽行為」。

建議「以其人之道，還治其人之身」反擊

有人表示理解坐於相中座位難處，「其實佢坐呢個位，行車的時候都好容易樁上前，但係隻腳可以踩低啲，不要踩在皮革上」。另有網民覺得應要「以其人之道，還治其人之身」，「坐佢斜對面，除鞋學佢咁放對腳喺佢個袋前面，唔知佢會點呢？最多之後噴消毒抹返自己嘅傑作」。

（threads＠humanb.6）