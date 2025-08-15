暴雨｜隧道水浸深1米　旅遊巴強行駛入疑死火　網民︰變水上巴士

【天氣消息／天文台／HKO／黑雨／紅雨】受到熱帶氣旋楊柳影響，本港本周四（8月14日）有大驟雨及狂風雷暴，天文台早上7時50分更發出黑色暴雨警告信號，多區出現水浸。網上流傳1條影片，顯示隧道出現嚴重水浸，積水最深處大約1米，但1輛旅遊巴仍然強行駛入，結果車身下半部份包括車頭燈全被水淹沒，最後在水中懷疑死火停下，目擊者看到現場情況，質疑司機為何仍然駛入隧道。



影片引來大量網民討論，相信現場是三跑地盤附近1條隧道，笑言「佢當自己揸潛水艇」、「水上巴士」、「司機好技術」。



隧道出現嚴重水浸，積水最深處大約1米，但1輛旅遊巴仍然強行駛入。（網上影片截圖）

車身下半部份包括車頭燈全被水淹沒。（網上影片截圖）

暴雨下隧道嚴重水浸

相關影片在各個社交媒體瘋傳，長約17秒，可見隧道本身已經有嚴重水浸，形成大型積水池，最深處積水約1米，車輛勉強駛入恐會被浸壞，但片中旅遊巴司機反其道而行，可能以為旅遊巴車身比較高身，所以駛過積水都能安然穿越，因而直入管道。

車頭燈一度被淹沒 旅遊巴疑死火

旅遊巴駛入積水時，車身下半部份包括車頭燈立即「消失」，而且掀起「巨浪」，附近雪糕筒隨住水流左搖右擺，旅遊巴愈駛愈近，最後駛過最深處後停下，懷疑死火，目擊者更質疑司機為何要冒險駛入管道。

旅遊巴駛過積水最深處。（網上影片截圖）

旅遊巴懷疑死火停下。（網上影片截圖）

網民︰越野旅遊巴

許多網民估計現場是三跑地盤附近1條隧道，笑言「越野旅遊巴」、「水陸兩用車」、「死火嗰吓好笑」、「咁都要衝？」、「司機大把錢賠？」。

