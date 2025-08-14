黑雨｜港鐵車廂變濕地！畫面瘋傳震撼全網　乘客反應成焦點：佩服

【天氣消息／天文台／HKO／黑雨／紅雨】熱帶氣旋楊柳影響下，本港今日（8月14日）大驟雨及狂風雷暴，更一度發出黑色暴雨警告信號。暴雨下港鐵車廂也未能倖免，本港網絡瘋傳相片，指港鐵車廂驚變「濕地」，然而乘客超淡定表現成為網民焦點。



暴雨下港鐵車廂也未能倖免。（Threads@frankiewong）

黑色暴雨警告下不少打工仔仍要冒惡劣天氣上班。有港男於社交平台Threads發布相片，顯示港鐵車廂驚變「濕地」，大嘆「黑雨下，地鐵都濕晒」。

黑雨下港鐵車廂變濕地

從相片見到，港鐵車廂內地面全濕，恍如「濕地」。當時車廂內有不少乘客，但都沒有被「濕地」影響，繼續坐在座位，或站立看手機、閉目養神等，反應就如「見慣大場面」般相當「淡定」。

港鐵車廂內地面全濕，恍如「濕地」。（Threads@frankiewong）

乘客淡定反應成焦點

相片震撼網民，有人憂慮會否導致漏電、觸電，亦有網民認為毋須大驚小怪，「咁落雨法，有咩岀奇？」、「正常現象」。亦有網民佩服乘客沒受影響。