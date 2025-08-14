黑雨上班遇水浸「積水變BB池」！港女形容水深及膝：著雨靴都入水

【天氣消息／天文台／黑雨／上班】熱帶氣旋楊柳雖然未有正面吹襲本港，但仍為多區帶來狂風暴雨。天文台於今早（14日）7時50分發出黑色暴雨警告信號，提醒市民個別地區將出現大暴雨及水浸，但有不少打工仔經已出門前往上班。網上流傳影片顯示有人需要冒雨上班，甚至穿過「水簾洞」、「涉水過馬路」，穿越「BB池」，情況很是狼狽。



有在中環區上班網民拍片，顯示不少人挺傘冒雨前往公司。（「Threads@christineknlau」影片截圖）

有港女在threads上傳影片，指黑雨生效期間她已經出門上班，途中遇到水浸，指水浸情況極度恐怖，「積水好污漕」，形容「只不過10秒就由極少積水，變咗個BB池」，再向前行已經水深及膝，加上受到水的阻力影響變得「好難行」，即使她穿著雨靴仍入水，她見狀即時返回大路，並提醒他人出門要小心。

黑雨上班遇水浸「積水變BB池」 港女：著雨靴都入水

從影片可見，樓主穿著雨衣，以及約有小腿一半高的雨靴，當時正在下暴雨，地下因而出現嚴重水浸，水位目測接近她雨靴一半，她尤如在水中行走。她續稱，天文台於7時50分宣布發出黑色暴雨警告信號，當下不少打工仔已出門在外。

有港女在黑雨生效期間已經出門上班，途中有幸遇到水浸。（「threads＠berthalo」影片截圖）

她形容「只不過10秒就由極少積水，變咗個BB池」。（「threads＠berthalo」影片截圖）

她表示再向前行已經水深及膝，即使她已經穿著雨靴，仍不幸入水。（「threads＠berthalo」影片截圖）

