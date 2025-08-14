黑雨上班遇水浸「積水變BB池」！港女形容水深及膝：著雨靴都入水
撰文：桃樂斯
出版：更新：
【天氣消息／天文台／黑雨／上班】熱帶氣旋楊柳雖然未有正面吹襲本港，但仍為多區帶來狂風暴雨。天文台於今早（14日）7時50分發出黑色暴雨警告信號，提醒市民個別地區將出現大暴雨及水浸，但有不少打工仔經已出門前往上班。網上流傳影片顯示有人需要冒雨上班，甚至穿過「水簾洞」、「涉水過馬路」，穿越「BB池」，情況很是狼狽。
有港女在threads上傳影片，指黑雨生效期間她已經出門上班，途中遇到水浸，指水浸情況極度恐怖，「積水好污漕」，形容「只不過10秒就由極少積水，變咗個BB池」，再向前行已經水深及膝，加上受到水的阻力影響變得「好難行」，即使她穿著雨靴仍入水，她見狀即時返回大路，並提醒他人出門要小心。
黑雨上班遇水浸「積水變BB池」 港女：著雨靴都入水
從影片可見，樓主穿著雨衣，以及約有小腿一半高的雨靴，當時正在下暴雨，地下因而出現嚴重水浸，水位目測接近她雨靴一半，她尤如在水中行走。她續稱，天文台於7時50分宣布發出黑色暴雨警告信號，當下不少打工仔已出門在外。
（threads＠berthalo）
黑雨│打工仔湧天文台FB鬧黑雨太遲：岀咗門口啦！ 要求即做1件事黑雨轉紅雨｜打工仔鬧爆天文台：水浸點行？ 網民1原因撐天文台黑雨｜小蠔灣地盤水浸如溪流 山坡現小瀑布 港女駕車變「揸船」黑雨港女返到公司附近調頭：唔可以蠢兩次 1原因咁決定網民都撐黑雨｜港人搏命上班片瘋傳！穿水簾洞、水浸過激流 荃灣驚變仙境