色男與14歲女拍拖首天性交！藏239個性影像　揭涉另1名未成年少女

青少年思想未完全成熟，容易讓人有機可乘，切記要小心保護自己！台北1名23歲男子與1名14歲高一女學生交往，首天即和少女發生性行為，往後近1年狂拍和索取少女裸照及性愛影片，總數達到239個。色男獸行曝光後，被揭發另外保存1名未滿16歲少女的性感照片，終被判入獄5個月，但可易科罰金，而涉案iPhone 12 Pro和相關影像全數被沒收。



受害人被迫自拍裸露胸部下體、全裸，以及性交過程。（AI生成圖片）

強迫小女友拍攝性影像

台媒於今年8月報道，涉案23歲陳姓男子和1名14歲高一女學生於2022年10月交往，當晚就在台北1間餐廳發生性行為。數個月後，陳男在其他地點要求口交，再陸續多次性交。陳男不但自己拍攝性影像，而且強迫小女友自拍裸露胸部下體、全裸，以及性交過程，並要求將照片和影片傳送給他，檔案多達239個。

另存不足16歲女生10張性感照

受害人母親意外發現事件，於是報警求助。警方檢查陳男的iPhone 12 Pro手機，發現除了受害人之外，他存有另1名未滿16歲少女的私密照片，經調查後，警員相信陳男同年夏天透過不明管道取得該名少女的10張性感照片，包括透視洋裝、內衣、裸露乳溝和臀部，全部存入同1部手機內。

被告罪成被判入獄5個月，但可易科罰金15萬新台幣。（AI生成圖片）

入獄5個月 可易科罰金15萬新台幣

案件在士林地院進行審理，法官指出，陳男明知2名少女的年齡，在對方性觀念尚未成熟時進行性交和製作性影像，《兒少性剝削防制條例》2023年2月17日修正後，「持有少年性影像」一律違法，被告卻仍然非法持有相關少女性影像，行為嚴重違法，裁定「對14歲以上未滿16歲女子為性交」、「製造少年性影像」、「無正當理由持有少年性影像」罪名成立，合併入獄5個月，但可易科罰金15萬新台幣（3.83萬港元），相關手機及影像全部被沒收。

（ETtoday新聞雲）