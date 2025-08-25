趁妻子事忙！懶理2子在客聽　獸父2次性侵未成年女兒　辯稱是倫亂

作為父母，理應愛護子女，但獸父卻伺機伸出狼爪。台灣桃園1名男子趁妻子忙於做家事或外出之際，不理2名小兒子在客廳，在房間內不理會未成年女兒的拒絕和反抗，2次性侵得逞。女兒事後一直啞忍，直至父母因其他事情而離婚，她最終發聲揭發父親獸行。



被告承認和女兒發生性行為，但否認強迫女兒，辯稱是父母亂倫，但最終2項「成年人故意對少年犯強制性交」罪名成立，應執行有期徒刑5年6個月。



獸父不理會女兒抵抗 2次性侵得逞

台媒於今年8月報道，案件在桃園地院進行審理，調查顯示，受害人案發時就讀國二，年齡是12歲以上未滿18歲，其父親於2022年3月至10月期間，晚上趁妻子做家事、洗澡或外出之際，在桃園住所房間不理會女兒抵抗和拒絕，2次性侵對方，包括指侵。縱使案發時有時是2名小兒子都在客廳，但獸父仍然伸出狼爪。

被告的妻子其後因其他事而前往警局申請保護令，而且打算離婚，女兒才向母親和警員訴說遭父親性侵一事。警方接報調查，函送桃園地檢署跟進，檢察官對被告作出起訴。

被告辯稱獲得女兒同意

被告承認在住所和女兒發生性行為，但他辯稱沒有違反女兒意願，事件是屬於亂倫。辯護律師更稱，涉案單位空間狹小，被告或原告進入房間，家人在客廳應該會見到，但證人沒有目擊入房過程，和原告口供不符。

入獄5年6個月

法官經審理後，辯護律師所言實屬臆測，認定被告的確性侵受害人，形容被告行為嚴重侵害受害人的身體及性自主決定權，破壞其身心健全發展，造成身心創傷。

法官考慮到被告和受害人一方達成和解，但被告一直否認犯案，難以認定被告真誠悔改，裁定2項「成年人故意對少年犯強制性交」罪名成立，各判處有期徒刑4年4個月，應執行有期徒刑5年6個月，案件仍可上訴。

