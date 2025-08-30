廚房阿伯向女同事示愛被拒！狂傳露骨訊息要「先試車」　下場慘了

齊向職場性騷擾說不！台灣彰化1名在廚房工作的老翁，在職場認識1名女同事而產生好感，惟告白遭拒絕後，竟持續傳送「要親親抱抱」、「我們先試車」、「來我這邊睡覺就可以了」等露骨訊息，甚至要求女同事直接去登記結婚。



受害人不堪煩擾只好報警求助，阿伯其後被捕捱告，遭法官裁定干犯《跟蹤騷擾防制法》，判處拘役40天，緩刑2年，而且禁止再騷擾受害人。



受害人不斷收到阿伯的性騷擾訊，不堪煩擾決定報警求助。（AI生成圖片）

向女同事表白失敗 狂傳露骨訊息

台媒於今年8月報道，案件在彰化地院進行審理，涉案邱姓老翁在廚房工作時認識1名女同事，出於好感向對方表白，但示愛後遭拒絕。邱男被抗愛後仍鍥而不捨，從2023年1月開始持續透過LINE傳送騷擾訊息給受害人，行為長達1年多。

訊息提及︰我們要先試車

訊息內容提及「女朋友早安、要吃早餐喔，愛你喔」、「你要跟我親親啊抱抱愛愛啊」、「我們要先試車」、「來我這邊睡覺就可以了」等，邱男甚至傳送訊息，要求受害人「帶身分證來登記」結婚，受害人忍無可忍，最終報警處理。

被告在庭上認罪，法官判處拘役40天，但可易科罰金4萬新台幣（約1萬港元），緩刑2年。（AI生成圖片）

決處拘役40天 易科罰金4萬新台幣

被告在庭上承認罪行，法官認為，相關訊息令到受害人感到恐懼，日常生活大受影響，明顯違反《跟蹤騷擾防制法》，法官考慮到邱男僅國中畢業，目前無業，依靠老人年金維生等因素，判處拘役40天，但可易科罰金4萬新台幣（約1萬港元），緩刑2年，其間需要接受保護管束，同時禁止他再騷擾受害人。

（ETtoday新聞雲）