巴士大叔雙腳踩對面座位！遭乘客斥冇公德　當場發惡：關妳咩事？

俗語有云「飛象過河不守禮」，而腳踩座位更是非常不衛生。最近1名女生在社交平台發文，表示某天早上乘坐73X路線巴士前往大埔方向，其間看到1名大叔上車，隨即將雙腳放上對面座位，樓主提醒說「你咁様放對腳上去人哋點坐」，該大叔雖將雙腳放下，但其後又踩上對面座位。樓主再次勸阻時，不料大叔罵道「我踩上去關妳咩事？」，更直言「妳放上網我都唔驚呀！」。



樓主表示該名大叔上巴士後，就立即將雙腳踩到對面座位，而且屢勸不改。（Threads圖片）

大叔腳踩座位不聽勸

樓主在Threads上發文，表示日前早上乘坐73X路線巴士前往大埔方向，其目擊1名大叔在大埔上車後，坐在下層最後方的位置，而且一坐下就雙腳踩到對面位，樓主見狀即說「你咁様放對腳上去人哋點坐？」。大叔靜默了數秒就將雙腳放下，但不久再踩回座位上，甚至「踩多幾下」。樓主再次出聲勸阻，表示「你咁樣踩過晒咁污糟，如果我踩完畀你，你坐唔坐？」，希望大叔能將心比心。

然而該名大叔卻忽然發惡站起來，直呼「妳踩囉，我冇問題」，樓主忍不住回罵，「你咁冇公德，咁污糟都得，咁你舐埋我鞋底囉」。

大叔踩巴士座位 反斥女生：關妳咩事？

雙方口角及不停對罵，該名大叔罵道「我踩上去關妳咩事？」、「妳話我咩啊？妳放上網我都唔驚呀」。樓主上傳照片，顯示事發當下巴士下層後排未算多人，大叔坐在最角落的位置，背包放在旁邊座位，而雙腳踩在對面位。

網民怒斥大叔無公德心

帖文引來大批網民熱議，紛紛怒斥該名大叔「無品」，又大讚樓主見義勇為，出聲阻止對方，「佢咁嘅態度，應該直接同司機講，等司機處理」、「冇啲功德心」、「愈來愈多無恥之徒」、「估佢唔係第一次咁做」。