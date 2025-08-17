3女「這樣穿」行人路瞓地曬太陽！動作超震撼　美貌成焦點：好正

無處不旅遊？本港網絡瘋傳多張相片，指有3名相信是外籍女子穿着比堅尼，在香港金鐘半山區麥當勞道行人路上就地「曬太陽」，旁若無人。相片震撼網民，有人批評離譜阻街，但美貌曝光後風向大逆轉，直指「我好老實，我覺得好正」、「無任歡迎啦呢啲」。



本港網絡瘋傳多張相片，指有3名相信是外籍女子穿着比堅尼，在香港金鐘半山區麥當勞道行人路上就地「曬太陽」。（Threads@daibigor）

本港近日暴雨連連，要把握曬太陽時機？有港男於8月16日（星期六）在社交平台Threads發布2張相片，指有3名相信是外籍女子在半山區麥當勞道街行人路上「瞓地」曬太陽。

3女子穿比堅尼半山瞓地曬太陽

從相片見到，當時正值白天陽光充沛，3名穿着不同顏色比堅尼的女子，在行人路上鋪好地布躺在地上，像去沙灘般曬太陽，狀甚享受。另1張相見到，2名女子坐起來，望着另外1名女子，似乎正在交流聊天。

3名穿着不同顏色比堅尼的女子，在行人路上鋪好地布躺在地上，像去沙灘般曬太陽，狀甚享受。（Threads@daibigor）

另1張相見到，2名女子坐起來，望着另外1名女子，似乎正在交流聊天。（Threads@daibigor）

相片中未見有路人經過，惟3人位置佔用了大半行人路。

網民批阻街

網民看過照片震驚，有人批評離譜阻街，「其實都幾阻，邊度都曬得啦」、「無處不曬太陽？」、「真係七街瞓」。

美貌曝光風向逆轉

然而有更多網民看過3名女子美貌後笑言無問題，直指「我好老實，我覺得好正」、「無任歡迎啦呢啲」、「我好欣賞」、「唔係踎就算喇」、「My ideal life」。