小紅書女拿港鐵緊急電話擺拍！即聯絡車站控制室　分享糗事即捱轟

緊急設施是有緊急需要才可使用，切勿胡亂觸碰！惟有內地女子於小紅書發文，稱首次來港旅遊在港鐵站拍照打卡，當時拿起緊急電話的話筒擺拍，結果電話自動呼喚車站控制室，內地女上載照片，希望以自身經歷告誡他人切勿這樣做。帖文引來香港網民截圖轉發，許多人留言批評該名內地胡亂觸碰緊急設施，「已經寫明係緊急電話都仲要打卡，睇佢哋唔係冇文化吖？」、「X少陣當幫忙，唔好戇X當有趣啦」。



有內地女子首次來港旅遊在港鐵站拍照打卡，但她竟然拿起緊急電話話筒擺拍，結果電話自動呼喚車站控制室。（fb專頁「East Gibraltarian」圖片）

fb專頁「East Gibraltarian」分享1則小紅書帖文截圖，留言斥責「為影相，竟然拎起港鐵緊急電話，而且通咗！最白癡就係又擺上小紅書，驚死人唔知」。

內地女拿港鐵緊急電話擺拍

帖文截圖見到，有內地女以「第一次來香港不懂，尷尬了」為題發文，寫道「香港地鐵站的座機（電話）不要隨便拿起來，本來想擺拍照片，結果自動呼到地鐵車站控制室了」。

照片見到，電話上方寫明是「召援專綫」，並有指示指出「如需協助請提起聽筒，召援專綫接駁至港鐵車站控制室」。（fb專頁「East Gibraltarian」圖片）

下秒直駁車站控制室 內地女：尷尬了

照片見到，該內地女拿起了電話話筒擺拍，電話上方寫明是「召援專綫」，並有指示指出「如需協助請提起聽筒，召援專綫接駁至港鐵車站控制室」。目前該則小紅書帖文已被刪除。

港鐵緊急設施是有緊急需要才使用，切勿胡亂觸碰。（資料圖片）

香港網民斥：應該罰佢錢

香港網民紛紛嘲諷，「我發現佢哋真係唔識睇中文字」、「佢哋慣性唔睇/唔聽告示/指示，旅遊如是，工作如是」、「佢識尷尬都好啲，有啲唔識㗎」、「無賴一定會抵賴：我不是故意」；甚至有網民認為「應該罰佢錢」，以達阻嚇作用。