港鐵2女遊客打開「緊急窗」片瘋傳！後續咁做更震驚　港鐵咁回應

【香港旅遊／港鐵】港鐵車廂可以隨便開窗？本港網絡瘋傳1段影片，指往尖沙咀方向、行駛中的港鐵車廂內，有多名乘客懶理其他人責罵，打開車廂座位上方的「緊急通風窗」。然而由於列車快將到站，2名女子想關上但遇到困難，車窗在列車行駛中多次「又開又關」擺動，畫面驚險，最終要用絕招解決，令拍攝影片的目擊者直言「真心O X晒嘴」。



影片引來網民熱議，直斥離譜，「黐X線」、「不是緊急情況才開嗎？佢咁亂嚟，係咪危險，點解唔即時制止佢？」、「請即撳緊急掣通知車長」。也有網民揶揄，「地鐵咁多人咁焗，梗係開窗通下風」、「感謝畀我哋全新體驗」。



本港網絡瘋傳1段影片，指行駛中的港鐵車廂內，有內地乘客懶理其他人責罵，打開車廂座位上方的「緊急通風窗」。（Threads@l7l_ivn.0509y）

乘搭港鐵切勿「多手」。有乘客於8月11日（星期一）在社交平台Threads發布影片，指有乘客打開港鐵車廂座位上方的「緊急通風窗」，留言「其實就好X佩服啲內地人嘅『腦洞大開』，究竟係要幾XX先會無端端去搞嗰個位」。

港鐵2內地女合力關「緊急通風窗」

影片長14秒，見到當時列車正駛往尖沙咀站，有2名操普通話女子正嘗試關上「緊急通風窗」。她們用手按緊「緊急通風窗」，但見車窗疑受列車行駛中的風壓影響，不斷「又開又關」搖擺。

當時列車正駛往尖沙咀站，有2名操普通話女子正嘗試關上「緊急通風窗」。（Threads@l7l_ivn.0509y）

眼見畫面驚險，普通話女子未敢放開按着窗戶的手。多番嘗試下，普通話女子最終與友人合力推實手柄，成功關上車窗並放手。

多番嘗試下，普通話女子最終與友人合力推實手柄，成功關上車窗並放手。（Threads@l7l_ivn.0509y）

懶理乘客責罵 目擊者：真心O X晒嘴

樓主補充，當時有其他乘客責罵她們，「不過人哋聽唔明廣東話」，而他發現時她們已打開車窗，「嗰陣時真心O X晒嘴。正常淨係挨落去有乜理由會開到個窗，除非佢個頭後面黐咗個鉤，又係對啲內地人做出嘅嘢感到佩服嘅一日」。

網民批離譜危險：黐X線

網民看過影片議論紛紛，不少人批評離譜，「黐X線」、「不是緊急情況才開嗎？佢咁亂嚟，係咪危險，點解唔即時制止佢？」、「其實開嚟做乜？睇風景？啲空氣清新啲? 萬一出到架空段落雨真係一齊淋」、「所以港鐵應該要有人巡車廂」、「請即撳緊急掣通知車長」。

也有網民揶揄，「地鐵咁多人咁焗，梗係開窗通下風」、「好老實講，我搭咗咁多年地鐵，都係第一次見到呢嚿嘢開，真係感謝畀我哋全新體驗」、「飛機逃生門都會開，地鐵緊急窗算小兒科」。

根據港鐵資料，車廂座位上設有「緊急通風窗」，如有需要可開啟緊急通風窗作通風之用。（港鐵Facebook）

港鐵車廂設「緊急通風窗」 有需要可開啟通風

根據港鐵資料，車廂座位上設有「緊急通風窗」，如有需要可開啟緊急通風窗作通風之用，只要推高手柄，緊急通風窗就會向內打開。

港鐵回覆《香港01》表示，該通風窗是讓乘客在緊急情況下開啟以作通風，通風窗打開不影響列車正常及安全運作；若果乘客見到有通風窗被打開，可以聯絡車站職員，以便跟進，乘客亦可以自行關上通風窗。