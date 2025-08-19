城巴女車長戴全臉口罩！加太陽眼鏡遮樣駕駛惹議 網民揭實際用途
撰文：布萊恩
【全臉防曬口罩／面堅尼】駕駛巴士不能見樣？本港網絡瘋傳1張照片，見到有坐在駕駛座上的城巴女車長戴上「全臉防曬口罩」，另加上太陽眼鏡，把容貌完全遮蓋。目擊者疑惑女車長戴上「全臉防曬口罩」遮臉原因，又形容這位是「蒙面車長」。
相片引來網民熱議，不少人指出「全臉防曬口罩」用途不只是防曬，用家可能另有實際需要而使用，認為「唔影響駕駛就OK」。
有港男於Facebook群組「馬路的事討論區」發布相片，指目擊1名城巴女長車戴上「全臉防曬口罩」遮蓋臉部，形容是是「蒙面車長」。
城巴女車長戴「全臉防曬口罩」遮臉
從相片見到，該女車長把頭髮紮起短馬尾，戴上「全臉防曬口罩」坐在巴士駕駛座，再戴上太陽眼鏡把容貌完全覆蓋，感覺相當神秘。
網民揭面罩實際用途
網民看過相片議論紛紛，笑言是「蒙面車手」。也有不少網民指出「全臉防曬口罩」有實際用途，除了防曬，也可能是臉部接受醫美後不能接觸陽光，又或是部份人因身體問題而不能被太陽直接照射，例如紅斑狼瘡患者或皮膚感敏人士等。有人則指「司機個位真係又曬又熱」，長時間曬太陽對皮膚不好，故戴全臉口罩也無不可，認為只要不影響駕駛就無問題，「有咩問題先，唔影響駕駛就ok啦」、「唔理咩原因，安全駕駛就得」、「長知識」。不過亦有網民表示車長難免會被太陽曬到，認為「咁驚曬唔適合揸巴士」。
