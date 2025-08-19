九龍灣港鐵站外天橋被貼徵婚告示　大量個人資料任睇　港女斥離譜

將天橋當作免費賣廣告的地方？有港女途經港鐵九龍灣站外的行人天橋，驚見有內地徵婚公司張貼多張徵婚告示，告示列出徵婚者的基本個人資料，甚至連購房、購車狀況都一併列明，她不滿公家地方被佔用，故發帖公審「會唔會離譜咗啲？」許多網民紛紛批評亂貼告示行為，揶揄「掛到好似國慶咁樣」、「香港已經被污染得慘不忍睹」。



根據香港法例《公眾衛生及市政條例》（第132章）第104條，任何人在政府土地，或私人土地展示，或張貼招貼或海報即屬犯罪，違例者一經定罪，最高可被判處罰款1萬元，及每日罰款300元。



有內地徵婚公司於九龍灣站外的行人天橋張貼多張「徵婚告示」。（「threads＠gratefung」影片截圖）

港鐵站外行人天橋被張貼「多張徵婚告示」

該女網民在theads帳號發帖，指於8月17日（周日）晚上途經港鐵九龍灣站B出口外的行人天橋，看見有內地徵婚公司於天橋張貼出多張徵婚告示，遂質疑「會唔會離譜咗啲？」兼斥「黐X線」。

告示列出大量個人資料 兼招「紅娘紅爺」

從她上傳的影片和相片可見，內地一家名為「囍上媒捎」的徵婚公司，於行人天橋掛上一排告示，每張告示都清楚列出徵婚者的個人資料，包括年齡、職業、月薪、身高體重、所屬地區、擇偶要求等，甚至連購房、購車狀況都一併列明。

另有告示以白底紅字表明「招聘紅娘紅爺」，並設有QR碼，有意者可以掃瞄，再透過WhatsApp或微信等應用程式聯絡徵婚公司，以成為媒人撮合單身人士。影片尾段顯示，有途人拿起告示，未知是有興趣聯絡徵婚公司，還是單純覺得好奇而查看。

內地一家名為「囍上媒捎」的徵婚公司，於行人天橋掛上一排徵婚告示。（「threads＠gratefung」影片截圖）

告示清楚列出徵婚者個人資料，包括年齡、職業、月薪、擇偶要求。（「threads＠gratefung」圖片）

甚至連購房、購車狀況都一併列明。 （「threads＠gratefung」圖片）

影片尾段顯示有途人拿起告示查看。（「threads＠gratefung」影片截圖）

網民嘲諷：掛到好似國慶咁樣

帖文引來本地網民熱議，大部份人都批評亂貼告示行為，「掛到好似國慶咁樣」、「當香港免費廣告地方，食X啦」、「香港已經被污染得慘不忍睹」、「真係應該直接send畀食環署」。有人則調侃「大陸有咁多有錢佬都搵唔到，在香港更加睇唔上啦」、「有無86歲以上，無兒無女，有大量財產的？」、「香港男人爭氣啲啦，唔好搞到周街河馬」。

根據涉事徵婚公司的網頁顯示，他們於全國多地設有門市，並採用線上線下相結合的服務模式，透過「會員+紅娘+實體店+平台」的全國共享模式，提供專業、科學的婚戀服務，旨在打造高成功率的婚戀平台。而交友平台「囍上媒捎APP」則推行實名制，使用全國公民身份認證中心對會員身份進行認證，採用線上智能匹配，線下相親活動，幫助會員迅速匹配到心儀的對象。

在政府或私人土地張貼海報 最高可被罰款1萬元

根據香港法例《公眾衛生及市政條例》（第132章）第104條，任何人在政府土地，或私人土地展示，或張貼招貼或海報即屬犯罪，違例者一經定罪，最高可被判處罰款1萬元，及每日罰款300元；食環署亦可根據《定額罰款(公眾地方潔淨罪行)條例》向違例人士發出1,500元的定額罰款通知書。

（threads＠gratefung）