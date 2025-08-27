巴士電子支付機壞機免車資！乘客夾錢付現金　目擊者：香港人高質

給香港人一個讚！有巴士乘客於網上發文盛讚香港人高質，指出日前乘搭巴士上班，一上車司機就表示八達通機和另一部電子支付機壞掉，全部乘客可不用付車費，沒想到很多人問司機車費多少，乘客間互相湊錢、兌錢用現金付車費，最後無人「走數」。樓主感動道：「雖然因為等大家畀錢（aka.搵錢）嘅時間耐咗，但我願意為呢件高質事件而等待。」



有巴士乘客指日前乘搭巴士上班，一上車司機就表示八達通機和另一部電子支付機壞掉，全部乘客可不用付車費，沒想到乘客間互相湊錢、兌錢用現金付車費。（資料圖片）

該巴士乘客於Threads發文表示，「香港人嘅高質有時係響小事到反映出嚟」。他憶述乘巴士上班時，一上車司機就說：「八達通機壞咗，隔籬部機（即係畀credit card / xx pay嗰部）都壞埋，大家上車得喇！唔使畀！」怎料很多人問司機：「如果畀現金一程幾錢啊？」

巴士電子支付機故障 司機稱免車資

樓主指出，當時乘客間互相幫忙湊夠車費，「有現金嘅畀現金；冇現金嘅前前後後乘客話幫手畀住先，聽日等車見到先畀返佢；有啲冇散紙嘅，前前後後嘅乘客話可以幫手唱，又或者係『我加埋你 / 我加你加埋佢夠畀，你入錢，我哋畀返錢你』」。

乘客自發夾錢現金支付

樓主感動說，最終「冇一個乘客有走數！雖然因為等大家畀錢（aka.搵錢）嘅時間耐咗，但我願意為呢件高質事件而等待」。

樓主憶述乘巴士上班時，一上車司機就說：「八達通機壞咗，隔籬部機（即係畀credit card / xx pay嗰部）都壞埋，大家上車得喇！唔使畀！」（示意圖／資料圖片）

網民爭論應否自發付足車費

不過，帖文引來網民爭論應否自發付足車費，有人批評「我覺得咁樣反而唔好，巴士公司話唔使畀錢，就係驚好多人冇現金，之後個個唱錢，擋住門口，又容易有意外，又搞到巴士誤點」、「帶頭嗰個，呢啲咪叫好心做壞事，自己戇X完唔知，仲要其他人跟住戇X埋都一樣唔知，嘔血」、「其實司機都講咗唔使畀喎，唔想唔畀咪搭下一班，八達通有交通津貼，咁唱錢法咪仲阻住」。

樓主回覆說，相信願意用現金付車費的人不太在意交通津貼，車程時間亦沒有因此延誤太多，「比平時落車時間遲10分（鐘）都冇，等下一班車嘅話遲嘅時間都唔止10分鐘」。

樓主說，很多人問司機車費多少，乘客間互相湊錢、兌錢用現金付車費，最後無人「走數」。（《現金英雄》劇照）

網民：唱錢或令巴士誤點VS唔想欠人

有網民就支持樓主與一眾乘客的做法，「搭車要畀錢有乜嘢錯呢？機器故障大家都唔想，雖然車長免咗大家車錢，但係一角幾亳又唔係畀唔起，何必要貪呢啲『著數』呢？做一有承擔嘅乘客係戇X、好心做壞事、無腦？真係顛覆我三觀」、「壞機唔使畀，但香港仲有啲人係想付出返自己應該要負出嘅嘢，我唔介意人欠我，但我唔想欠人！我覺得話人做壞規矩嗰啲，係本身個品德教育問題」、「數還數，路還路，做自己覺得合理安心的事」、「香港人嘅高質、自律，唔係流㗎」。

有網民就笑言事件會締造巴士情緣，「然後啲乘客開始有交流，發現大家好多共通點，當中仲撮合咗一對情侶，大家做埋老友，若干年後，情侶結咗婚生埋仔，當日喺巴士上嘅乘客一齊bbq跳起yeah」。