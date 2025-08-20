城巴上層企10多人！乘客斥司機懶理　網民呼危險：轉彎稍快易翻側

香港法例列明，巴士移動期間，上層不得站立。有巴士乘客於網上發文表示，日前乘坐來往北角碼頭及機場的A11線城巴，當時上車乘客眾多，10多名乘客竟無視法例站滿巴士上層，即使司機知悉情況也未有阻止。



帖文引來網民留言指出，「上層企人會令巴士失了重心，轉彎稍快就會翻側，釀成意外」、「巴士司機畀人企上層係危險駕駛啦，天雨路滑剎車剎唔切，反車好容易」、「呢個就要投訴啦，司機有cam見到，明知都照由得佢哋」。



《香港01》已就事件向城巴查詢，正等候回覆。



有巴士乘客於網上發文表示，日前乘坐來往北角碼頭及機場的A11線城巴，當時上車乘客眾多，10多名乘客竟無視法例站滿巴士上層。（Threads影片截圖）

目擊情況的乘客於Threads發文表示，「而家香港上層可以企？司機話佢知道上面企咗10幾人」。他補充，事發於8月17日下午5時至6時，往機場方向的A11線城巴上，在上層站立的乘客「由港島一直企到機場」。影片見到，當時上層坐滿了乘客，巴士行駛期間，10多人仍站在上層。

城巴上層站滿10多名乘客

網民留言說，「就算我坐咗，都會想落返車，一陣轉彎失重心，坐上層好大鑊」、「自從上次發生過騎樓批頭嗰單雙層巴士意外以後，我就好怕坐上層」、「唔得㗎喎，呢架咩車？之前搭去澳門有人想企上層都俾人X咗落嚟」。

影片見到，當時上層坐滿了乘客，巴士行駛期間，10多人仍站在上層。（Threads影片截圖）

影片見到，當時上層坐滿了乘客，巴士行駛期間，10多人仍站在上層。（Threads影片截圖）

樓主指出，事發在往機場方向的A11線城巴上。（Threads圖片）

網民籲投訴司機：罔顧乘客安全

不少網民批評司機默許行為，「司機竟然容許」、「司機有責任，乘客亦應該出聲，縱容佢哋咁做，罔顧其他乘客安全，默許佢哋行為，只會得寸進尺」、「要同司機講，如司機唔理，投訴埋個司機，冇理由翻車陪死」、「係香港人就打電話巴士公司投訴吧，不能助長歪風呢」。

根據香港法例第230A章《公共巴士服務規例》，巴士移動時，乘客不得在「通道以外的任何巴士部份」、「巴士上層」、或「前於單層巴士或雙層巴士下層司機位最後部份」站立；任何人無合理辯解而違反條文，即屬犯罪。