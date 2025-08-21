10歲養女遭性侵！墮胎後誕嬰　獸父再猥褻親生女　亂倫內情極心寒

日本發生內情駭人的性侵亂倫案！福岡市1名男子養育1名養女和1名親生女兒，卻在養女10歲時已伸出狼爪，每周3至4次性侵養女，受害人9年來一直啞忍，甚至懷孕後墮胎，其間仍遭獸父繼續性侵。到了第2次懷孕時，受害人擔心再次墮胎會導致不孕，唯有誕下嬰兒。



原來獸父連自己親生女兒都不放過，在女兒14歲時施以猥褻，包括直接撫摸其胸部和下體。獸行曝光後，辯護律師一度辯稱被告患有精神障礙，但法官沒有接納，重判被告入獄10年。



受害人9年來一直啞忍，曾懷孕後墮胎，到了第2次懷孕時，她擔心再次墮胎會導致不孕，唯有誕下嬰兒。（AI生成圖片）

養父威脅︰我要拋棄你

當地媒體報道，男被告和養女目前分別50多歲和19歲，被告本身沒有犯罪記錄，原本與養女及親生女兒住在北九州市，養女年紀較大，被告與親生女兒雖然沒有血緣關係，但2女都是以姊妹相稱。

養女視被告為父親，但在10歲開始持續遭養父性侵和性虐待，她雖不願意和養父發生性行為，但養父會以暴力和威脅方式對待受害人和同住家人，甚至揚言「我要拋棄你」，養女擔心激怒養父，所以只好放棄反抗，甚至有時為了取悅對方，假裝和他談戀愛，並且忍受一連串性虐待。

9年來1次墮胎1次誕嬰

性侵次數最頻密到每周3至4次，受害人因而懷孕，但甚後被迫墮胎，一度由兒童諮詢中心一度照顧，但養父的性侵行為沒有被揭露，並且仍然持續進行。受害人第2次懷孕時，由於擔心再次墮胎會導致不育，所以唯有生下孩子。

親生女兒亦遭猥褻

到了2023年3月，養女已經帶同孩子離開家庭，而被告的親生女兒當時只有14歲，但亦遭被告猥褻，包括直接撫摸對方胸部和下體，以及親吻其嘴唇，甚至強握女兒手部，強迫她觸摸自己下體。

法官判處被告入獄10年。（AI生成圖片）

辯方律師辯稱被告患有精神障礙

一連串獸行最終曝光，案件在福岡地方法院小倉分院進行審理，被告被控多項性侵和猥褻罪名，並在庭上認罪。辯方律師辯稱被告患有精神障礙，難以建立正常的人際關係，被告生母希望為孫兒提供經濟支持，指被告理應獲得減刑。但控方批評被告犯罪方式非常卑鄙惡毒，造成的損害極其嚴重，犯罪動機不容寬恕，再犯風險極大。

獸父被判入獄10年

法官都認為被告對較年長的養女「不顧父母的責任而犯罪」，並「將么女僅僅視為發洩性慾對象」，同時駁回被告有精神障礙的論點，指出被告知道父母和子女之間不應發生關係，但他長期控制長的行為，即使被告母親願意提供幫助，但不會減輕被告的刑事責任。法官7月31日根據檢方請求，判處被告有期徒刑10年。由於辯方在8月14日期限前沒有提出上訴，有期徒刑10年成為最終判決。

（綜合）