淫狼跳窗入屋性侵女鄰居！指侵逼口交再聊天談心事　女子1招求救

台灣發生入屋性侵案件。桃園1名獨居女子凌晨在家中熟睡期間，男鄰居跳窗闖入屋內，對她指侵口交得逞。受害人事後被迫和淫狼聊天談心事，得知對方欠債，人急生智下訛稱可與他一起前往超商提款幫忙還錢。2人進入店舖後，受害人即向職員求助，淫狼逃亡5小時落網。



案件經審理後，法官裁定被告侵入住宅強制性交罪名成立，判處10年2個月有期徒刑。由於是次刑事案件可以上訴，判決並非即時確定生效，被告接受羈押期限即將屆滿，高等法院裁定延長羈押2個月。



姜男闖入單位性侵女鄰居。（AI生成圖片）

男鄰居跳窗闖入屋 對受害人指侵口交逞慾

台媒於今年8月報道，受害人獨自住在桃園蘆竹1間套房，與姜姓男租客是鄰居關係，2人互不認識。豈料姜男見到女鄰居頗有姿色，到了2024年10月1個凌晨，他用手機拍攝小花住所外觀，研究如何闖入屋內，繼而趁對方熟睡之際，伺機即跳窗闖入。

姜男入房後，利用體型優勢壓制受害人，而且摀住其口鼻，最終指侵口交逞慾。姜男想再次伸出狼爪，但因受害人激烈反抗，最終未能得逞。

前往超商求救 逃亡5小時落網

受害人其後聲稱「口渴」要求飲水，試圖支開對方報警，但姜男就住在鄰屋，折返時間太快，令她無法報警，她被迫和姜男聊天，姜男提及「在外欠錢、帳戶被凍結」，受害人聞言聲稱可以借錢給他，但要前往超商提款，2人於是結伴同行。受害人在超商向店員求救，姜男察覺情況有異，立即逃離，然後回家收拾行李駕車逃亡，大約5小時後落網。

法官裁定侵入住宅強制性交罪名成立，判處有期徒刑10年2個月。（AI生成圖片）

受害人多處驗出淫狼DNA

受害人內褲、私密位置、口腔等多處均檢出相同男性的染色體，而且和姜男相符，不排除DNA來自姜男或和姜男同父系血緣關係人士。

被告辯稱女鄰居做主動

案件在桃園地院進行審理，姜男口供內容前後不一，辯稱的確闖入對方住所，但否認性侵，反稱女鄰居主動提出發生關係，而且拉住其手觸碰私密位置。法官根據其他人口供和超商閉路電視紀錄，沒有接納到被告口供，裁定侵入住宅強制性交罪名成立，判處有期徒刑10年2個月。

被告需要接受羈押，近日羈押期即將屆滿，高等法院裁定自2025年8月14日起延長羈押2個月。（AI生成圖片）

延長羈押2個月

今次刑事案件可以上訴，判決並非即時確定生效，刑期尚未正式執行，被告需要接受羈押，近日羈押期即將屆滿，高等法院開庭審理，認為羈押原因仍然存在，一旦沒有羈押，難以進行審判，裁定自2025年8月14日起延長羈押2個月，全案仍可抗告。

（綜合）