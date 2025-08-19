鬼滅之刃︱男子元朗戲院盜錄　觀眾：搞軭電影業　百老匯這樣回應

日本人氣動畫劇場版《鬼滅之刃無限城篇》正於香港上映，有港女於網上發文表示，日前在元朗YOHO MALL形點商場內的百老匯戲院觀賞《鬼滅之刃》時，不斷聽到「好似call機聲」，她尋找聲音來源，竟發現有男子拿着迷你運動相機偷錄電影畫面，雖然有其他觀眾當場舉報，但她不滿職員只着該男子刪除影片，未有仔細檢查是否已徹底刪除及報警，質疑該男子手機內仍存有相關影片。



港女偷拍該男子違法盜錄過程於網上公審，並表示已向海關舉報，網民紛紛批評盜錄男子，以及認為職員未盡責，「刑事罪行嚟喎！就好似偷嘢咁，唔係話畀返錢就當冇事囉！」、「好影響自己體驗，畀咗錢仲要分心畀呢啲渣人，最X嬲應該係職員不作為」、「職員咁都唔理，即係任達華個廣告係流嘅」。



百老匯院線回覆《香港01》查詢表示，當日職員收到觀眾舉報有人盜錄已即時入戲院內制止，並要求涉事男子刪除影片及作口頭警告，事後亦已向海關通報事件。



有港女於網上發文表示，日前在元朗YOHO MALL形點商場內的百老匯戲院觀賞《鬼滅之刃無限城篇》時，發現有男子偷錄電影畫面。（Threads影片截圖）

該港女於Threads發文表示，她於8月17日在元朗YOHO MALL形點商場內的百老匯戲院觀賞下午4時55分場次的《鬼滅之刃無限城篇》，其間「全套戲我不停聽到好似call機聲」，直言「好嬲」，她找到聲音來源自1男子，正打算「完場鬧佢一鑊」，竟發現該男子拿出迷你運動相機偷錄電影畫面，她氣憤批評「成個電影業俾你搞軭晒」。

男子元朗戲院盜錄《鬼滅之刃》

該港女指出，「最嬲係，有人檢舉咗佢，職員淨係叫佢del片，事後其實佢啲片喺晒佢手機」，不滿職員未有報警，散場時讓男子「掂行掂過」離開。港女又說，「猗窩座嗰幕明明好感人，就係佢突然喺到『登登』聲！成個氣氛（搞）軭晒！我好嬲！」。

觀眾質疑職員失責放生

從港女拍攝的17秒影片見到，1名戴眼鏡、黑色鴨舌帽的男子，正拿着迷你運動相機偷錄電影畫面，其身旁觀眾未有阻止。

戴眼鏡、黑色鴨舌帽的男子，正拿着迷你運動相機偷錄電影畫面。（Threads影片截圖）

網民：戲院職員應請佢離場

網民留言批評盜錄男子，「Action 5 Pro唔熄前mon唔校靜音，擺明就唔care俾其他人知」、「只要側邊有人出聲，有少少廉恥會收」、「人哋上個月上咗，偷拍版老早喺網上見到，你仲偷錄來做乜？」。

有網民則指出，「下次立即報警，玩大佢」、「其實戲院職員應該要即刻請佢離場」、「咁明目張膽，睇嚟間戲院有排俾人插」、「上次同職員講，職員請條友出去同刪片」。

有網民代樓主傳電郵向海關舉報。（Threads圖片）

樓主及網民齊報海關

有網民質疑盜錄男子是否與職員是同伙，「聽戲院做嘅friend講，無事嘅多數係因為偷拍嗰個同職員係同伙，如果唔係都唔會咁夠膽完全唔遮部機偷拍，聽講賣返出去都好好賺」。

有網民就代樓主傳電郵向海關舉報，「我已report咗畀海關，但始終我係第三者，希望作為當事人嘅你，希望你可以挺身而出舉報，唔好淨係喺度講，謝謝」，樓主隨後表示已報海關。

根據香港法例第544章《防止盜用版權條例》，任何人士嚴禁在戲院內拍攝及錄影，否則會被刑事檢控，最高可被罰款港幣5萬元及監禁3個月。（網上圖片）

香港法例：戲院內盜錄可被罰款5萬元及監禁3個月

根據香港法例第544章《防止盜用版權條例》，任何人士嚴禁在戲院內拍攝及錄影，否則會被刑事檢控，最高可被罰款港幣5萬元及監禁3個月。