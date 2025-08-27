不肖子欠債騙喑啞母賣樓　2年內1招盜取巨款　大話連篇狡辯下場慘

母愛無價，但卻可能被不肖子女利用！台北1名失業欠債男子，覷準母親年紀老邁及喑啞等弱點，說服她賣樓套現，繼而利用母親委託保管銀行帳戶的信任後多次透過自動櫃員機提取單日上限金額15萬新台幣（約3.83萬港元），2年內總共盜取971萬新台幣（約247萬港元），而且迅速花光巨款，令到戶口剩下不足100萬新台幣（約25萬港元）。



不肖子捱告時還狡辯，大話連篇稱得到母親同意動用賣樓錢，款項是用來支付父母扶養費用和還債等用途，惟卻無法提供相關單據，家人甚至不知道于父何時死亡。法官審理後裁定被告「侵佔」罪名成立，判處有期徒刑3年6個月。



于男拒絕向母親交代賣樓後得到的巨款去向。（AI生成圖片）

受害人讓長子保管銀行帳戶

台媒於今年8月報道，案件在台北地院進行審理，涉案于姓男子的母親大約40年前離婚，與前夫關係疏離，她為了扶養2名兒子，她獨自工作到60歲，退休後與長子同住，但她是喑啞人士，與人溝通極不方便，所以將銀行帳戶、提款卡和密碼交給長子，希望對方幫忙留意年金是否準時入帳。于母另有1個存放薪水的帳戶，可以應付個人生活所需。

賣樓後拒絕透露巨款去向

長子本身從事裝潢設計，因受到新冠疫情影響而失業，於是向母親資產下手，2022年期間，于男以需要用錢為由，希望母親出售位於淡水的單位，巨款由他借用，同時承諾會還錢。于母認為自己過身後遺產都是分給孩子，提早套現反而方便處理，於是授權長子賣屋，但于男一直拒絕交代賣屋價格及所得款項去向，母子為此僵持不下。

總共領取971萬新台幣

于母於2024年農曆新年期間被迫搬去與次子同住，並向次子訴苦，稱不知賣樓巨款去向。次子遂陪同母親直接到銀行了解，驚揭長子將賣樓巨款放到被母親委託保管的銀行帳戶，從2022年3月2日至2024年2月20日，他多次都去自動櫃員機提取單日上限15萬新台幣，累計已提走971萬7,360新台幣，戶口剩下不足100萬新台幣。

法官判處被告入獄3年6個月。（AI生成圖片）

檢察官作出起訴

事件驚動警方調查，于男否認私吞存款，辯稱負擔父母扶養費用，加上疫情、離婚、失業、欠下車貸等債務，在得到母親的同意下動用巨款。但檢察官經調查後發現于男名下根本沒有車輛，家人甚至不知道于父何時死亡，只是查到于男曾經償還25萬新台幣（6.385萬港元）貸款本息，於是以涉嫌干犯「侵佔」罪名作出起訴。

被告被判入獄3年6個月

法官經審理後認為，被告為了一己之私，擅自提取和侵佔母親銀行存款，用於償還自身債務和日常花費，令到母親終日惶恐，被告仍然砌詞狡辯，否認犯罪，至今尚未和母親達成和解，裁定罪名成立，判處有期徒刑3年6個月，同時下令追徵全部不法款項。

（ETtoday新聞雲）