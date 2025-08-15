颱風搭飛機搖晃閃光不斷！港男驚：去異度空間咁　10秒影片瘋傳

熱帶氣旋「楊柳」逐漸遠離本港並已減弱為熱帶風暴。有港男於網上分享影片，表示周三晚（8月13日）乘搭飛機時經過「楊柳」上空，飛機搖晃得很厲害，窗外不斷出現白色閃光，直言「感覺好似去咗穿越二（異）度空間咁」，幸好最後能安全到埗。



影片引來網民熱議，有人驚呼「這外面景象也太可怕」、「媽呀！腳都軟埋」、「真心會好驚」，有人就冷靜分析「閃電唔係咁，咪玩啦！點會有橙紅色，飛（機）燈光都分唔開」、「其實就冇咩問題嘅，飛得就係安全，只係過程冇咁舒服」。



有港男於網上分享影片，表示周三晚（8月13日）乘搭飛機時經過「楊柳」上空，飛機搖晃得厲害，窗外不斷出現白色閃光。（Threads影片截圖）

該港男8月14日於Threads發文表示，「噚晚坐飛機經過颱風『楊柳』上空，感覺好似去咗穿越二（異）度空間咁，飛機好拋，出面好閃，感恩平安到埗。好彩係飛777，好難想像我坐緊A320/737，飛過依個強對流區」。他又用標籤補充，「#影片10秒鐘」、「#我感覺已經飛咗500年」。影片見到，飛機窗外不斷閃現白色和紅色的光。

颱風天搭飛機搖晃閃電不斷

有網民留言大呼「好恐怖」、「當下真的會緊張」，有網民就指出「其實出面閃嗰啲大部分係飛機燈嚟呀」、「大家唔使太驚，閃嘅光大部分係飛機燈，好明顯見到有規律咁閃」、「其實飛咗上去就一啲都唔危險，最危險係起飛同降落嘅時刻」。

有網民冷靜分析，「閃電唔係咁，咪玩啦！點會有橙紅色，飛（機）燈光都分唔開」。（Threads影片截圖）

有網民說，「大家唔使太驚，閃嘅光大部分係飛機燈，好明顯見到有規律咁閃」。（Threads影片截圖）

未有閃光時，窗外漆黑一片。（Threads影片截圖）

網民籲勿驚慌：閃嘅光大部分係飛機燈

有網民表示，「可能波音777是大飛機比較重，所以感覺沒有那麼厲害吧，加上大飛機的抗風能力，通常比A320、A321這種小飛機強」、「照計應該唔會直接飛過颱風上空，應該有兜路避開，你可以喺Flightradar check返班機嘅路徑比較下」。

有網民分享經歷，「吓，我都係喎坐777又冇你咁誇張，一點點離心力都冇，旁邊都講機師好勁，可能你坐business比較前會感覺大啲啦」、「已經唔算好拋，有時會恐怖到成架飛機失重，垂直降落幾十層樓咁多！」、「我試過打8號Singapore照飛返香港，臨尾1小時，一直保持向下衝，引擎同個風鬥力咁，我就踩住凳腳捉住兩邊，嗰種離心力永世難忘」、「我好耐以前又係打風！感覺架飛機有一下向下跌，有2-3秒啲啲離心力！全機人都冇出聲！個個驚到唔敢出聲！係好恐怖！咁多年都好記得！」。