港鐵外籍男「東莞仔」式跳閘片瘋傳！為做1事　網民悉原因籲體諒

在港鐵站人有三急可「跳閘」去廁所？本港網絡瘋傳1段影片，指在港鐵旺角站有外籍男子以「東莞仔」式跨欄方法，跳過護欄進入已付車費區域去廁所，完事後再以「東莞仔」式跨欄方法跳出護欄離開，高超動作令人驚訝。



影片引來網民熱議，有人笑言「致敬東莞仔」，但也有大批網民批評離譜，「OnX！你急ok，拍卡入去，唔係跳閘」、「嗰度攔住咗好明顯就唔可以行，呢啲叫做規則」。不過亦有網民認為應體諒，「人有三急算數啦」、「MTR廁所在閘內，好多遊客甚至港人都唔係好留意！急起上嚟，好過隨地屙！」，隨即掀起兩派爭議。



本港網絡瘋傳1段影片，指在港鐵旺角站有外籍男子以「東莞仔」式跨欄方法，跳過護欄進入已付車費區域去廁所。（Threads@chingtungk）

在港鐵站人有三急怎麼辦？有港女於8月14日在社交平台Threads發布影片，指在港鐵旺角站目擊有外籍男子跳過護欄進入已付車費區域去廁所，完事後再跳出護欄離開，「目擊佢跳入閘去廁所，然後佢又跳返出去……」。

港鐵旺角站外籍男「東莞仔」式跳閘去廁所

影片長3秒，見到港鐵旺角站廁所已付車費區域廁所門外，有1名穿黑色衣服外籍男子，把手按在護欄頂部，一用力整個人騰空跳出護欄，隨後與同行女子離開，全個過程僅約2秒，一氣呵成。

穿黑色衣服外籍男子，把手按在護欄頂部，一用力整個人騰空跳出護欄，隨後與同行女子離開。（Threads@chingtungk）

網民籲體諒掀爭議

網民看過影片議論紛紛，笑言外籍男跳欄動作與電影《黑社會以和為貴》中「東莞仔」的瀟灑跨欄動作相像，「致敬東莞仔，可能佢好鍾意杜sir」、「cosplay東莞仔」。亦有網民批評離譜，「當自己屋企？話跳就跳啊」、「前面商場咪有廁所」。

網民笑言外籍男跳欄動作與電影《黑社會以和為貴》中「東莞仔」的瀟灑跨欄動作相像。 （電影《黑社會以和為貴》截圖）

不過也有網民認為人有三急應體諒，「人有三急算數啦」、「MTR廁所在閘內，好多遊客甚至港人都唔係好留意！急起上嚟，好過隨地屙！」、「係地鐵有問題啫，得paid area有廁所」。卻遭部份網民反駁，「解決生理需求，不代表你可以無視規則」、「OnX，你急ok，拍卡入去，唔係跳閘」、「嗰度攔住咗好明顯就唔可以行，呢啲叫做規則」、「呢個廁所是畀乘客用，唔係畀路人用」。

港鐵回覆《香港01》表示，不知道當時實際情況，旺角站方面未有相關紀錄。港鐵提醒乘客必須持有效車票才能進入付費區；如乘客有需要使用洗手間，可聯絡車站職員，職員會盡量提供協助。

無票進入港鐵付費區域可罰5,000元

根據《港鐵附例》，任何人在無合法授權或合理辯解下，不得在不符合有關條件下進入或離開，或企圖在不符合有關條件下進入或離開已付車費區域，違者可罰款5,000元。