港鐵孕婦坐關愛座　被阿伯逼讓座：這是老人座！爆氣反擊後續更嬲

【港鐵／讓座／關愛座／優先座】孕婦也不可以坐「關愛座（優先座）」？有年輕孕婦於社交平台發布影片，指她坐關愛座時被1名阿伯「手指指」逼讓座，「話我後生要我讓。話呢個位係老人家坐」，即使其旁邊女乘客讓座，阿伯也不坐，繼續針對她。她忍無可忍解釋自己懷孕，詎料仍然責罵「無人知你大肚」，又說「要坐一定要有理由，因為呢個係老人座」。她不滿對方態度太惡，遂拍攝影片公審。



影片引來網民熱議，大部份人都批評阿伯離譜，「黐X線」、「咁好氣咁大聲企下啦！擺明蝦你後生啲」、「關愛座既原則讓有需要的人優先，包括所有人呀！」、「一律當佢透明，不需要有任何回應與感受」。亦有網民「錯重點」笑言阿伯樣貌像藝人盧海鵬，「盧海鵬試咪」。



港鐵「關愛座」讓座問題常惹爭議。（資料圖片）

港鐵再發生關愛座讓座爭議。該年輕孕婦於8月19日（星期二）在社交平台Threads發布影片，指自己懷孕初期「未見肚」，沒想到乘搭港鐵關愛座時，有1名阿伯指關愛座是長者座位，「手指指」逼她讓座，「話我後生要我讓。話呢個位係老人家坐」。

有年輕孕婦於社交平台發布影片，指她坐關愛座時被1名阿伯「手指指」逼讓座。（Threads@_iwtpag__）

年輕孕婦坐關愛座被阿伯逼讓座：呢個位係老人家坐

樓主表示，當時坐其旁邊、年約40歲女乘客起身讓座阿伯，惟阿伯沒有坐下，堅持要她讓座，「佢話要我讓因為我後生，跟住個姨姨後尾都出聲：其實我都即刻畀你坐啦……」。

從影片見到，樓主與站着的老伯爭吵，高聲說「我就大肚嘅，而家呢個人呢就大大聲指住我逼我讓座，我而家就好驚啊，手指指喺度逼我讓座」。阿伯反駁「無人知你大肚，唔好亂咁噏，唔好亂咁噏，無人知你大肚。你未話畀人知道，人哋只係問你啫，一啲都唔惡，你恃住你咁嘅樣……」，其間阿伯繼續「手指指」，樓主則批評「手指指你睇幾惡啊，嗰啲廢老就係咁樣㗎啦，手指指啊，同我講話呢個位老人家先可以坐㗎」。影片至此結束。

樓主與站着的老伯爭吵。（Threads@_iwtpag__）

網民批阿伯離譜：關愛座是讓有需要人優先，老人無優先權利

大部份網民看過帖文都批評阿伯離譜，「黐X線！上車使唔使同全車人交代自己大肚先坐得落去？佢係邊位？ 要同佢解釋？」、「咁好氣咁大聲企下啦！擺明蝦你後生啲」、「關愛座嘅原則希望大家當別人有需要時，就讓出位置以顯示關心別人，並讓有需要的人優先，包括所有人呀！老人並沒有優先既權利」、「關愛座幾時變成寫住老人座？我無見過嘅？仲要同你解釋？你憑咩？」。

亦有網民表示因須動氣，「一律建議直接搵職員幫手」、「一律當佢透明，不需要有任何回應與感受」、「其實同佢講聲自己懷孕唔舒服要坐就可以。唔需要動氣勞嘈」。也有網民「錯重點」，笑言阿伯樣貌像藝人盧海鵬，「盧海鵬試咪」。