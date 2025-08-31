巴士阿叔脫鞋搣腳皮　目擊乘客：成個位都係皮屑　網民：見到想嘔

巴士乘客惡心行為層出不窮！有九巴乘客於網上發文公審1名大叔脫鞋搣腳皮，皮屑散佈座位，導致沒人敢坐在其身旁，其後更「捽下眼撩下鼻」。網民紛紛直斥惡心，「有啲恐怖，最怕高傳染性」、「見到想嘔」、「隔住個mon都覺得臭」、「真係好X核突，坐附近都驚佢啲菌飄過嚟」。



有九巴乘客於網上發文公審1名大叔脫鞋搣腳皮，皮屑散佈座位。（Threads圖片）

該九巴乘客於Threads發文表示，他乘搭來往長沙灣（深旺道）及小西灣（藍灣半島）的118路線九巴時，在下層目擊有大叔脫鞋搣腳皮。他批評「真係好冇公德心，搣出嚟嘅皮屑整到成個座位都係，其餘幾個位都冇人敢坐」，又說「搣完捽下眼撩下鼻」，他盼九巴能加強清潔車廂。

巴士阿叔脫鞋搣腳皮

照片見到，大叔坐在下層4人位，他脫了鞋，將右腳抬起放在座椅上，手部動作在搣腳皮，第三張照片中，大叔橫坐着，雙腳放在旁邊座位，雙手像在搣手指。

有九巴乘客於網上發文公審1名大叔脫鞋搣腳皮，皮屑散佈座位。（Threads圖片）

第三張照片中，大叔橫坐着，雙腳放在旁邊座位，雙手像在搣手指。（Threads圖片）

網民：真係好核突

網民留言直斥，「食緊嘢，好核突啊」、「X街到一個極點！」、「好似有皮膚病咁」、「衰啲咁講，如果有啲長期病患嘅人唔方便只可以坐下層就要受晒，分分鐘有埋皮膚病」、「真係好恐怖！係咪有香港腳？」。

有網民說，「呢啲X街真係好賤，講道理固然唔聽，鬧佢又唔怕，打又驚打死佢！」、「呢啲真係畀啲勇氣直接XX佢」、「唔X啦，揩落嚟點算，畀佢贏晒算啦」。