全球出軌比例最高的20個國家 亞洲一國夫妻偷食比率高達51%奪冠
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
根據泰媒《khaosod》近日報導，在2024年一項調查中，泰國夫妻不忠比例「榮登」全球榜首，高達51%會出軌。且該研究指出，雖然兩性間不忠仍以男性比例為多，但女性不忠的比例有逐年增加的趨勢，且掩蓋手法細膩，比起男性較不容易被察覺。
報導稱，該項研究由調查情趣商品的網站「BedBible」、全球人口資訊網站「World Population Review」，及財經網站「Insider Monkey」合作，調查包含世界多個國家，分析夫妻關係的不忠現象及總比例。
而就2024年研究結果顯示，亞洲國家「泰國」名列第一，為全球出軌的夫妻最多的國家，也是前20名中唯一上榜的亞洲國家。
全球夫妻不忠比例最高的前20名國家為：
1. 泰國 51%
2. 丹麥 46%
3. 德國及意大利 45%
4. 法國 43%
5. 挪威 41%
6. 比利時 40%
7. 西班牙 39%
8. 加拿大、芬蘭、英國、希臘、盧森堡 36%
9. 美國、奧地利、巴西、冰島、荷蘭、葡萄牙、瑞典 35%
兩性比例上，尤其在30至60歲間的男性，對不忠的容忍度更高，但女性若出軌，則在向伴侶掩蓋其偷吃行為時，手法更細膩較不容易被察覺。在現今網路社群發達的時代，尤其女性，低估了在網路上的曖昧對話，沒有意識到在對話中情感投入，可能等同於不忠。當一般友誼與不忠之間的界限變得模糊，就會使關係進一步複雜化。
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】