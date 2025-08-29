恐怖情殺！印度20歲女欲和情夫斬纜　「被嘴巴塞雷管」再引爆慘死

印度發生恐怖情殺案。當地有已婚女子與情夫入住酒店時發生爭吵，男子竟狠心將雷管塞在她嘴裏並引爆，導致她當場被炸死。男子事後訛稱房間門鎖壞了，要求職員協助開門，見女子倒臥血泊中還假裝震驚，猜測是手機爆炸導致她身亡，但職員對其解釋存疑因而報警，警方在現場採集到殘留炸藥，故即時拘捕男子。



男子事後對「謀殺罪」直認不諱，原因是他不忿在女子身上花費大量金錢，對方最近卻想結束關係，跟隨丈夫到杜拜生活。另外死者早前曾被丈夫家人舉報，稱其疑似盜走家中財物，然而此案尚未展開調查，女子就遇害慘死；當地警方目前已就2宗案件展開調查。



印度有女子欲和拍拖7年情夫分手，對方心生不滿遂將雷管強塞她嘴內，再引爆致其慘死。（AI生成圖片）

綜合印度媒體等報道，印度南部邁索爾縣（Mysore）一名20歲的已婚女子達希塔（Darshitha）和丈夫育有一名2歲女兒，但由於丈夫長期需要在杜拜工作，所以她不時趁對方不在家時，外出約會交往長達7年的22歲情夫西達拉朱（Siddaraju BN）。

已婚婦和情夫起爭吵 「嘴被塞雷管」引爆亡

至事發前一日（8月22日），達希塔先將女兒交托父母照顧，翌日（23日）便和西達拉朱到酒店幽會。兩人在酒店房內發生爭吵，西達拉朱竟然將1枚電雷管塞進達希塔的嘴裏再進行引爆，導致她當場被炸死，不只臉部嚴重受傷，下巴更被炸致血肉模糊。

20歲死者達希塔在酒店和情夫發生爭吵，被對方將雷管強塞嘴內，再引爆當場身亡。（網上圖片）

死者22歲情夫西達拉朱，涉嫌在酒店殺害女子被警方拘捕。（網上圖片）

男子事後裝作震驚 稱是手機爆炸導致女子身亡

事後西達拉朱離開房間，假裝外出買飯，回去時聲稱房門被鎖住，要求酒店職員協助開門，眾人破門而入後，發現達希塔倒臥血泊中。西達拉朱當時更一度扮作震驚，聲稱或許是手機爆炸導致她身亡，並試圖將對方送往醫院救治。

警方現場發現殘留炸藥 揭「不甘被分手」動殺機

不過酒店職員卻對西達拉朱說詞起疑，於是報警處理，警方及後在現場尋到殘留炸藥，故即時拘捕他。面對警方盤問時，西達拉朱對「謀殺罪」直認不諱，並指出因為他在達希塔身上花了大量金錢，但對方近日卻想結束關係，搬至杜拜和丈夫一起生活，所以狠下殺機。

另外，死者丈夫家人日前才向警方報案，報稱家中240克黃金和40萬盧比（約3.6萬港元）現金被盜，懷疑是達希塔犯案，然而此案尚未展開調查，達希塔就遇害慘死；當地警方目前已就2宗案件展開調查。

（綜合）