32歲性感台妹IG曬比堅尼照「超兇上圍震撼2萬人」網民：噴鼻血了

擁有逾91萬訂閱的台灣YouTuber一隻阿圓，憑著生動活潑的旅遊、美妝及美食影片，累積一票死忠粉絲。而一隻阿圓也經常在網上分享生活點滴，近日她到沖繩旅遊拍片，大方分享一系列在沙灘的比堅尼照，超兇上圍震撼2萬人。



一隻阿圓日前在社群平台上大放送清涼照，只見她身著粉色卡通圖案的比堅尼，儘管看來相當純慾，但她傲人的身材曲線及事業線全都被看光，瞬間讓人流鼻血。

一隻阿圓放送比堅尼照。（IG@nanaciaociao）

一隻阿圓表示暑假就是要陽光沙灘還有比堅尼，大讚沖繩的海灘真的好漂亮，「細細的白沙配上漸層的藍藍大海，是夏天的氣味！」貼文一出，粉絲不禁大讚：

「這可以嗎？」

「太辣了！寫真集的概念嗎？」

「健康美少女就是阿圓」

「能壓縮成這樣間接證明自己是真貨，狠角色」

「這是免費可以看的嗎」

「懂拍，很會」

「噴鼻血了…」

「辣了個圓」。



