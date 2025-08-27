剛畢業月入近1.5萬元　阿媽要求$8000家用　女生爭論被1原因反駁

不少畢業生在找到第1份工作後，都會開始交家用給父母。近日有女生在網上發文訴苦，表示自己剛畢業，尚未找到工作，但估計其選擇的行業，新人入職月薪只有1.3萬至1.5萬元，惟母親卻要求她與2名哥哥，各人均需每月交8,000元家用，雖然3人都認為金額太多，並向母親反映，惟被告知「話佢（母親）當年都係畀一半人工畀阿婆」。



樓主估計自己剛出社會月薪只有1.3萬至1.5萬元，惟母親卻要求她與2名哥哥，各人均需每月交8,000元家用。（《溏心風暴》劇照）

月入低且需償還政府貸款

樓主在Threads上發文，表示自己是應屆畢業生，其行業新入職起薪普遍為1.3萬至1.5萬元，惟其母親卻要求她與另外2名月入逾2萬元的哥哥，每人月交8,000元的家用，即合共2.4萬元。雖然3人均認為家用太多，「之後阿媽反駁話佢當年都係畀一半人工畀阿婆」，一口反駁他們的意見。

母親解釋每月各種使費

樓主續指，自己尚未找到工作，除了8,000元家用，她還要償還政府貸款。她又解釋母親如何得出每人8,000元的計算方法，其中3,900元用作支付水、電、媒、保險和租金，其餘的4,100元則是日常的「買餸煮飯煲湯嘅錢」，以及一家人外出吃飯時，幫忙結賬的花費。

樓主稱假如自己見工成功，該工作的月薪更可能只有1.3萬元，但後來她發現2名哥哥月入為2萬元以上，因此提出自己較哥哥少付一點家用，卻同樣被母親拒絕。（《香港愛情故事》劇照）

與兩兄長月入差距大

樓主估計自己入職後只能最高月入1.5萬元，假如見工成功，該工作的月薪更可能只有1.3萬元，但後來她發現2名哥哥月入為2萬元以上，因此提出自己較哥哥少付一點家用，卻同樣被母親拒絕，「佢話唔可以偏心我，所以都係每人畀8,000（元），已爭論過，但爭論無效」。

大部份網民認為$8000家用太多

帖文引來網民討論，樓主亦在文中發起投票，結果在近1.5萬用戶票數中，高達94%的票數均認為每月8,000元家用太多，留言指「同佢講買餸唔使啦，我日日落街買兩餸飯得啦」、「妳阿媽一個月都收$24,000（好過返工），不如同阿媽講我煮飯妳搵工吧啦」、「希望妳可以盡快搵多啲錢，搬出嚟住啦」、「係想咁講妳屋企人，但世界上有樣嘢叫吸血鬼父母」、「我出嚟做嘢十幾年，而家都仲畀緊5000HKD家用，妳畀咁多，搭車、食飯都要錢，根本存唔到錢」。部份更建議樓主3兄妹大可一起租屋住，平均使費可能比母親要求的家用還要低。

然而，有網民則指「咁咪當孝順阿媽囉， 邊個想阿媽辛苦啫， 咁妳細個想要咩佢都有買畀妳啦」、「冇計，除非妳搬出嚟住，但8,000（元）連租都唔夠畀」。