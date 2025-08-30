11歲女在家誕嬰！生母繼父稱不知情涉疏忽照顧被捕　爆真相極心寒

未成年女兒懷孕，直至生產前家人都不知道？美國1名11歲女童在家中產下嬰兒，但此前未有進行任何產前檢查，父母亦沒有在她分娩過程提供醫療協助，父母涉嫌「疏忽照顧兒童」被捕。



案件震驚當地社會，女童父母事後辯稱對事件完全「不知情」，不過經基因（DNA）檢測後，結果證實嬰兒和女童的繼父吻合度高達99.9％，繼父目前被控性侵，妻子則被控「縱容性侵」。有當地檢察官表示，2人一旦罪名成立，極有可能在監獄度過餘生。



美國1名11歲女童懷孕並在家中誕下嬰兒，送院後令事件曝光，其生母及繼父涉疏忽照顧兒童被捕。（Unsplash＠Luma Pimentel／示意圖）

11歲女童懷孕在家誕嬰 事前沒產檢

綜合外媒報道，案發於美國奧克拉荷馬州（Oklahoma）馬斯科基市（Muskogee），當地1名11歲女童懷孕36周，於8月16日在家中誕下1名足月嬰兒，她和嬰兒需緊急送院，令事件因而曝光。女童的33歲母親雪麗（Cherie Walker）和34歲繼父沃克（Dustin Walker）因在女童生產前未有提供相關醫療護理，遭當地警方依據「疏忽照顧兒童罪」拘捕。

受害11歲女童懷孕36周，於8月16日在家中產下一名足月嬰兒。（示意圖／GettyImages）

生母繼父稱對女兒懷孕全不知情

起訴書顯示，女童在誕嬰前未有做過任何產前檢查，而懷孕過程和分娩使年幼的她精神蒙受巨大創傷，檢方指控「這個孩子不但懷孕，還在家中且沒有護理人員協助的情況下生產，恐怕成為她一輩子的惡夢」。不過雪麗和沃克事後供稱，他們完全不知道女兒懷孕，直至她生小孩時亦被嚇到；目前女童與另外5名兄弟姊妹暫時交由社福機構照顧。

女童33歲母親和34歲繼父，涉嫌疏忽照顧兒童被捕。（網上圖片）

女童33歲母親和34歲繼父，涉嫌疏忽照顧兒童被捕，繼父更被控性侵。（網上圖片）

嬰兒與女童繼父DNA匹配度高達99.9%

「疏忽照顧兒童」的罪行尚未審理，案件便再度傳來驚人消息。有當地傳媒指出，經過基因檢測後，證實沃克和嬰兒DNA高達99.9％吻合，他將被控「性侵」，而妻子雪麗則被控「縱容性侵」。女童的外祖母米歇爾（Michelle）卻為2人求情，強調「我們根本不知道發生什麼事」，認為即使有DNA 檢測結果，她對嬰兒父親身份仍有其他猜測，事關孫女曾告訴家人，嬰兒生父其實是1名12歲男童。

女童外婆聲稱，孫女曾告知嬰兒生父是1名12歲男童。（網上圖片）

檢察官指若罪成：兩人恐面終生監禁

雪麗和沃克目前被扣押於監獄，保釋金為每人10萬美元（約78萬港元），預計法庭於9月3日審理案件。除了受害女童，有指另外5名孩子同樣居於惡劣環境，執法機關上門時發現他們沒有穿着衣服，且和動物排泄物生活一起。有當地檢察官表示，涉案父母一旦罪名成立，極有可能在監獄度過餘生。

