15歲少女無套愛愛懷孕！男友願賠償兼領養孩子　拒做1事下場慘了

未成年人士容易有「戀愛腦」，但記得要做足安全措施！台灣桃園1名男子和年約15歲少女交往，2人至少發生過2次性行為，而且沒有避孕，其後少女身體出現異狀，在家人的陪同下求醫檢查，證實懷孕，隨後產下嬰兒，事件因而曝光。男被告承認未成年少女發生性行為，希望賠償和解，惟他雖然願意領養孩子，但稱沒有打算結婚。



法官經審理後，裁定被告「對於14歲以上未滿16歲之女子為性交」罪名成立，判處有期徒刑8個月。



15歲受害人懷孕誕嬰。（AI生成圖片）

沒有避孕下性交 少女懷孕誕嬰

台媒於今年8月報道，涉案柳姓男子於2023年和年約15歲少女交往，同年10月，柳男於桃園住所在沒有違反少女意願下，雙方沒有採取避孕措施下性交。到了2024年1月，少女身體出現異常，母親見狀帶同她到醫院接受檢查，證實懷孕8周以上，醫生立即通報桃園市社會局，繼而揭露柳男是胎兒經手人，桃市警察局婦幼警察隊將案件移送至桃園地檢署跟進，檢察官作出起訴，而少女最終誕下嬰兒。

被告拒絕結婚︰給少女一點錢

案件在桃園地院進行審理，男被告在庭上認罪，辯稱當時不知少女未滿16歲，事後願意「給少女一點錢」，而雙方父母自行協調想安排2人結婚，但他其實不打算和少女結婚，卻想領養小孩。

被告入獄8個月 不得易科罰金

法官認為被告辯稱不知道受害人未成年是是卸責之詞，卻和對方發生至少2次性行為，全程沒有避孕，導致受害人懷孕誕嬰，對其身體及日後發展影響甚大，被告沒有打算向受害人負責，亦沒有分擔身為人父應盡的扶養義務，考慮到被告只是滿足自己性慾，裁定「對於14歲以上未滿16歲之女子為性交」罪名成立，判處有期徒刑8個月，不得易科罰金，全案仍可上訴。

