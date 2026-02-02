十二星座｜4個懶散星座其實效率驚人　雙子臨急抱佛腳卻總能過關

有些星座確實以「懶散」著稱，但他們往往能在關鍵時刻展現出驚人的效率，絕不會真正耽誤正事。



可謂該休息時睡得香，該幹活時效率高。

示意圖（《瑞草洞》劇照）

1. 雙子座：學得特快

這個星座討厭重複性勞動，而且容易三分鐘熱度，常被誤認為「光動嘴不幹活」。其實，雙子的聰明才智提升了他們的應變能力和眼界，就算臨時抱佛腳也能超常發揮，別人還在「卡關」，雙子已經開始超車了。最可怕的是雙子學得特快，就算熬夜突擊，也能把考試給過了。

2. 射手座（人馬座）：先玩再做

射手其實是拖延症晚期，喜歡先玩再幹，而且能躺着絕不坐着，更討厭被瑣事束縛。只不過，射手有一顆樂天的「強心臟」，壓力越大效率越高，越緊張就越起勁，最後總能踩着截止日期交作業。再者，面對自己喜歡的事，射手喜歡邊玩邊幹活，很多時候別人以為射手在玩，其實人家幹得老好了。

3. 水瓶座：喜歡省時省力

水瓶是個選擇性「躺平」的傢伙，日常神遊，對枯燥事務極度不耐煩。但你要說水瓶不幹活，那真是冤枉了他們。水瓶的懶，其實是再尋找更高效有用的方法，而且水瓶創造力強，能用非常規方法省時省力。另外，水瓶還喜歡在項目初期就看破行業發展方向，與其費勁巴拉搞項目，還不如搞明白行業方向再行動。

4. 雙魚座：思維太活躍

雙魚是典型的白日夢思維，很多事情明明沒有開始做，但因為想象力太豐富太真實，腦內走完全程，就好像自己已經完成任務了一樣。因為思維太活躍，想的事情太多，所以很多任務經常停留在初期階段，不等雙魚想完絕不推進。但雙魚的好處就是守規矩（且慫，怕拖後腿被罵），能在截止日期前迅速夢醒，並按照內心規劃快速推薦，加上人際關係還可以，幫忙的人多，跌跌撞撞但總能完成任務。

相關文章：12星座暗戀人的小動作 金牛、處女在等你做主動

+ 17

【本文獲「鬧鬧女巫店」授權轉載，微信公眾號：witchstudio】