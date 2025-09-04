女家居服務員遭指侵！八旬淫翁要求愛愛︰付費解鎖　狡辯下場慘了

老人家體弱多病，聘請家居服務員上門照顧，當然不包括色情服務！台灣高雄1名八旬老翁的妻子因病重而申請家居服務，李翁卻垂涎女性家居服務員的美色，強行指侵得逞，其間更聲稱可以「付費解鎖」，要求發生性關係。受害人事後報警求助，老翁捱告後一直否認犯案，辯稱只有觸摸胸部，但法官經審理後，裁定「強制性交」罪名成立，判處2年有期徒刑。



李翁指侵得逞，繼而提出可以「付費解鎖」，用金錢換取發生性行為。（AI生成圖片）

從後強行環抱性侵得逞

台媒於今年8月報道，案件在高雄地院進行審理，案發2023年1月15日早上11時許，李妻因病重而申請家居服務，社福機構派出1名女性家居服務員上門照顧，向其妻子提供洗澡、餵食等照顧服務。李翁見到受害人隻身前往住所，藉詞將物品交給她，引誘受害人進入房間，繼而從後強行環抱指侵得逞。

老翁提出「付費解鎖」發生性關係

受害人不但極力反抗，而且表明即將和男友結婚，但李翁提出可以「付費解鎖」，用金錢換取發生性行為，受害人堅決拒絕。雖然被老翁指侵，但受害人仍繼續專業地完成服務後，才由男友接回離開。受害人事後情緒低落，而且抗拒和男友有親密接觸，男友經詢問後驚揭事件，遂陪同女友報警。

法官判處被告入獄2年。（AI生成圖片）

被告入獄2年

李翁在庭上只是承認觸摸過受害人胸部，辯稱只是性騷擾，否認性侵對方，但法官根據其他證據，裁定「強制性交」罪名成立，考慮到被告年事已高，判處2年徒刑，案件仍可上訴。

（綜合）