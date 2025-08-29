跟蹤K房女職員返家！淫狼不舉仍戳破內褲指侵　賠錢和解1原因判監

色魔不舉仍堅持伸出狼爪，必需嚴懲！台灣基隆1名男子在卡拉OK店騷擾1名女職員，其後甚至尾隨對方回家，然後在升降機口強行脫下受害人的內褲企圖性侵。但淫狼在施暴期間不舉，竟改為用手指戳破受害人的內褲施以指侵。



淫狼事後被捕捱告，他雖然願意作出賠償，並和受害人達成和解，但法官認為被告有預謀犯案，加上手段粗暴，令到社會極大不安，裁定「強制性交」罪名成立，判處有期徒刑2年，不予宣告緩刑。



被告施暴期間未能勃起，竟改用手指戳破受害人內褲指侵。（AI生成圖片）

多次騷擾女職員 尾隨回家

台媒於今年8月報道，案發於2025年4月26日深夜，涉案男子前往基隆市仁愛區1間卡拉OK店消遣，當時店內女職員工前來作陪，他竟多次騷擾對方，即使現場有其他人勸阻，但男子仍然心存歹念。

男子在店內玩樂至翌日（27日）凌晨2時許，他見到女職員乘搭的士返家，於是立即登上另1輛的士，向司機謊稱要「捉姦」，說服司機開車尾隨女職員，駛到對方位於七堵區的住所大廈樓下。

欲性侵但不舉 改施以指侵

女職員進入大廈後，淫狼尾隨進升降機，卻在1樓的升降機口從後勒住對方頸部，繼而令她摔倒。色男強行脫下女職員連身裙和內褲試圖性侵，但他未能勃起而無法得逞，受害人趁機試圖穿回內褲，淫狼竟用手指戳破其內褲進行指侵。受害人當場大哭求救，淫狼見狀倉皇逃走。事件驚動警方調查，警員其後將涉案男子拘捕。

法官指出被告有預謀犯案，手段粗暴，造成社會極大不安，裁定「強制性交」罪名成立，判處有期徒刑2年。（AI生成圖片）

被告入獄2年 不獲緩刑

法官經審理後認為，被告雖然認罪，和受害人達成和解，承諾賠償且已經支付首期賠償金額，受害人亦表示原諒被告，希望法庭酌情減刑，但法官指出被告有預謀犯案，手段粗暴，嚴重侵害受害人身心和住居安全，造成社會極大不安。法官考慮到被告沒有前科及需要扶養母親等因素，裁定「強制性交」罪名成立，判處有期徒刑2年，強調緩刑並不符合今次案件，所以不予宣告緩刑，全案仍可上訴。

（綜合）