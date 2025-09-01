開學日｜小五男生搭錯車返家驚慌哭泣　車長這暖心舉動獲乘客大讚

開學日（9月1日）不熟悉巴士路線，學童難免會「大頭蝦」搭錯車。有巴士乘客於網上發文分享好人好事，她今午乘搭來往朗屏站及觀塘碼頭的268C九巴時，目睹有1名小五男學生待九巴駛過大欖隧道轉車站，才發現搭錯車回到位於落馬洲附近的家，他十分慌張地哭了出來，不少乘客紛紛安慰及耐心指導如何轉乘返回目的地，車長一度親自帶下車指路，最終還是不放心，帶男童返回車上，駛至觀塘碼頭後，再讓男童免費原車返回朗屏站總站。



有小五男生於開學日搭錯巴士返家，驚慌下哭泣，暖心車長讓他原車折返。（Threads圖片@tw_tracywong）

該巴士乘客於Threads發文分享事件，指出該小五男學生原本應該要乘坐來往天慈及落馬洲站（福田）的B1九巴，卻誤乘來往朗屏站及觀塘碼頭的268C九巴，直至車輛駛過大欖隧道轉車站才發現搭錯車。樓主說，男童「即刻嚇到喊咗出聲，成個人慌到冇晒主意」，乘客們十分熱心，紛紛安慰，並耐心指導如何轉乘返回目的地。

小五男生搭錯車驚慌哭喊

樓主表示，當到達畢架山花園時，車長非常好人，親自帶男童下車，指路說可在對面馬路等車返回目的地，怎料過了一陣子，車長又帶男童返回車上，「原來司機睇佢咁細個，真係唔放心丟低佢自己1個喺度等車，索性話『我原車車你返去總站啦！』，司機這一耐心而體貼的處理方式，個個乘客都讚爆」。

樓主說，車長讓男童原車折返的暖心舉動，「個個乘客都讚爆」。（《劇場版大叔的愛》劇照）

網民讚：車長做得好要寫嘉許信

網民紛紛留言大讚，「香港人真是外冷內熱，希望這種特質可以承傳」、「其實香港好多好人好事！生活節奏咁急促嘅地方，尤其難得！Respect！」，又說「好彩佢（男童）肯出聲，如果唔係戇居居落咗車，又唔知喺邊搭車，咁就慘啦」、「希望呢個同學仔經歷過今次，大個仔都要記得幫返人」、「司機呢粒善心種子已埋到呢位小朋友心裏」。

網民亦讚賞車長，「多謝車長，個弟弟自己搭車已經好叻仔！」、「車長做得好，要支持下佢，有無當事人寫嘉許信去佢公司」、「佢（車長）之後嘅決定其實係好好，畢架山花園巴士站過對面馬路其實好危險，同埋既然都放咗學，倒不如畀個小朋友遊下車河，接佢返去元朗再處理，至少唔會讓佢置身於危險之中」、「畢架山個車站位係有啲危險，最怕小朋友心急衝出去，司機哥哥好好」。

樓主讚男童勇敢，「佢係喊咗幾下就收聲，其實佢好勇敢，清晰表達出自己的情況」。（AI生成圖片）

樓主讚男童勇敢：喊咗幾下就收聲

樓主留言補充，男童原是放學後想乘B1九巴回位於落馬洲附近的家，「所以對香港人生路不熟，換位思考，如果我係小五生的媽媽，我都會好感恩仔仔有咁多好人幫忙」，又說「佢係喊咗幾下就收聲，其實佢好勇敢，清晰表達出自己的情況」。