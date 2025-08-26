日本遊客搭港鐵暈倒！乘客齊安撫兼通知職員　目擊者：港人超有愛

港人冷漠其實只是表面，大多數市民都是熱心助人的！有港女在社交平台發文，指近日搭乘港鐵時，於車上目睹有日本遊客突然暈倒，車上乘客紛紛伸出援手，有人協助通知車長、有人遞上甜食、有人即時以日文溝通翻譯，樓主目擊眾人自發幫忙兼安撫事主的種種舉動，大讚「香港人真係超級有愛」。網民亦深受感動，留言表示「大家臨危不亂，互相幫忙，看完心都暖了」。



有日本遊客搭港鐵時暈倒，車上乘客合力安撫事主及通知職員，目擊港女發文讚揚「港人真係超級有愛」。（《我要準時下班》劇照）

日本遊客搭港鐵 疑血糖低不適暈倒

該港女在threads帳號分享好人好事，指日前搭乘港鐵到達九龍塘站時，車廂內有4名日本遊客，其中1人或許因為血糖低，突然暈倒地上。她指對方雖然「好快又醒返」，但發現車上不少港人即時伸出援手，當中有人馬上按緊急掣，聯絡車長尋求站務職員協助，另外有人從隨身物品尋找甜食，最後遞給對方1罐飲料和1包糖果。

港人乘客合力安撫相助 目擊港女讚：港人超有愛

不過最令她驚訝的是，一名目測40至50歲男士以日文和對方溝通，安撫並了解該遊客需要，同時表示下站將會有職員上車提供協助，目睹以上乘客種種熱心行為，故大讚「香港人真係超級有愛」。

樓主表示，有大叔甚至以日文溝通和安撫該遊客，令她大為驚訝。（示意圖／資料圖片）

網民表示感動：欣賞超級有愛嘅香港人

不少網民看過帖文都表示感動，「大家臨危不亂，互相幫忙，看完心都暖了」、「香港人真係好叻同好有公民責任」、「成日去日本那些香港人點都自己學返N3, N2（日本語能力試驗）日文旁身，實有用」、「好欣賞超級有愛嘅香港人」。

網民分享自身經歷 讚賞日本民眾皆熱心助人

另有網民就分享自身經歷，指出日本人同樣熱心助人，「記得有次喺大阪街頭問路，個日本男士傾咗幾句知道我哋（係）香港人，便表示他也曾經喺香港工作，之後帶路10分鐘左右到我哋酒店為止！另外前排我喺東京自由行，唔識路或者搭地鐵，只要有禮貌問聲，日本人英文未必溝通到，但係他們普遍都好友善，認真地幫忙」。

（threads＠imwinc）