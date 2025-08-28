港鐵乘客突從車廂擲出這東西　目擊者：勁大力揼　網民爆笑猜原因

因何事要胡亂拋棄物品？有港女於網上發文分享1則港鐵趣事，她於月台目擊有乘客突然於車廂內「勁大力揼」1樣食物出來，乘客奇怪的舉動令她不禁拍下食物被遺棄在月台的畫面。



有乘搭港鐵的港女於Threads發文表示，「啱啱見到有個人喺車廂勁大力揼咗舊飯糰出嚟」。（Threads圖片）

該港女於Threads發文表示，「啱啱見到有個人喺車廂勁大力揼咗舊飯糰出嚟」，乘客的奇怪行為令她一頭問號，而她發文時間是在6月19日早上9時半左右的上班繁忙時間。只見照片中，列車已關門，正駛離月台，該件被遺棄的飯糰就靜靜待在地上，未有人拾走。

港鐵乘客突從車廂大力擲出飯糰

帖文引來網民爆笑，紛紛猜測「笑咗，唔通佢買錯咗味道」、「又拎錯牛蒡，唉，唔X食啊！（掉）」、「因為太難食」、「可能佢聽到廣播：『地鐡內不准飲食！』所以揼咗」、「唔小心甩手飛咗出嚟」、「暗號嚟，你試下拆出嚟睇下裏面個餡有無收埋紙仔」、「可能係請你食㗎」。

帖文引來網民爆笑，紛紛猜測「笑咗，唔通佢買錯咗味道」。（示意圖／Unsplash圖片）

網民：唔通佢買錯咗味道

有網民笑言，「發咩脾氣啫，孤獨的飯糰bb好慘」、「嗚嗚，飯糰是無辜的呀」、「我見到飯糰嘅寂寞」。甚至有不想浪費食物的網民表示，「我會想執嚟食，食得唔好嘥」、「邊個站，我去執」、「喂唔食又唔畀我」、「唔食都唔好咁樣」。