6年零愛愛！人夫難忍冷暴力分居　睇成人片驚揭妻子是主角即崩潰

戴綠帽已經慘絕人寰，公開「派帽」更加離譜。台灣高雄1名人夫和妻子大約6年沒有行房，而且飽受冷暴力，所以分居了事。他上網觀看成人影片時，無意發現妻子和其他男性發生性行為，而且上傳至網上，讓網民觀賞。人夫大感崩潰，向法院申請離婚和分配財產。法官經審理後，不但批准離婚，而且判處女方支付499萬8,399新台幣（約127萬港元）。



涉事夫妻2019年最後1次發生關係，之後沒有再行房。（AI生成圖片）

6年來沒有發生關係

台媒於8月報道，案件在高雄地院進行審理，雙方2000年11月結婚，子女都已經成年，本身住在台中，但人夫指出，自從2019年後，妻子以「無法再接受行房」，繼而搬到子女房間，不但分房睡覺，而且雙方沒有再發生關係。妻子甚至拒絕煮飯，冷暴力對待丈夫，人夫忍無可忍，2020年調職搬到高雄，趁機和子女同住，任由妻子獨霸台中單位。

人妻︰我們好不了

奶奶得知消息致電新抱了解事件，新抱卻稱「我們好不了」，但老婦致電兒子了解，反而獲悉其實是新抱拒絕行房所致。

人夫驚揭妻子和其他男子拍攝性影像，而且上傳到網上，任由網民觀賞。（AI生成圖片）

意外見到妻子和其他男性拍攝性影像

人夫有次上網觀看成人影片，意外發現妻子和其他男性發生性行為，甚至將性影像上傳到網上，任由網民觀賞。人夫無法啞忍，向法院申請離婚和分配剩餘財產。但妻子辯稱，自己沒有和其他人拍攝性影像，以及上傳至網上平台，而且丈夫每2周會返回台中1次，難以認定分居和不相往來，丈夫自認「婚姻已生重大破綻，而無回復之希望」，自己有心維繫婚姻。

法官批准離婚 女方支付499萬新台幣

法官翻閱所有證據，沒有接納到女方口供，批准他們離婚，衡量雙方財產情況後，判處女方支付499萬8,399新台幣（約127萬港元）。

（綜合）