變態夫逼玩換妻遊戲︰可以戴面具　人妻崩潰提離婚　這樣還擊爽了

就算有特殊性癖好，都要成年人之間互相同意才可以成事。台灣新竹1名人妻控訴，丈夫頻繁要求她同意「換妻」，希望跟陌生人發生關係。即使人妻已明確拒絕，但丈夫仍然提出過份要求，甚至「建議」可以戴面具。人妻感到非常痛苦，決定提出離婚和索取200萬新台幣（約50萬港元）賠償。法官經審理後批准2人離婚，同時判處男方需賠償40萬新台幣（約10萬港元）。



張男要求陳女配合「換妻」。（AI生成圖片）

丈夫要求換妻遭拒

台媒於今年8月報道，案件在新竹地院進行審理，陳姓女子離婚後和1名張姓男子再婚，2017年得到丈夫協助創業，開設越式洗頭店，2人本身感情要好，但到了2022年，張男為了滿足自身特殊性癖好，頻繁要求陳女配合「換妻」，進行「同房不換」、「同房互換」等性行為，陳女卻感到噁心，無法接受和陌生人發生性行為，堅決拒絕丈夫請求。

變態夫異想天開︰可以戴面具

豈料張男異想天開，要求妻子可以戴面具，認為「這樣別人就不知道了」、「你跟別人做的時候，你可以戴面具，最後跟我做，你還是屬於我的」。丈夫的想法令到陳女大受打擊，更令她無忍受的是丈夫為了換妻，所以和其他女性有曖昧行為，陳女因而罹患憂鬱症，不但申請離婚，而且要求丈夫賠償200萬新台幣（約50萬港元）。

丈夫反駁沒有違反婚姻忠貞義務

但張男反駁，自己沒有違反婚姻忠貞義務，所謂「同房不換」是雙方共識，根據雙方LINE對話紀錄，妻子當時使用到排斥字眼，反控妻子診斷證明書求醫時間是申請離婚前1個月，相信為了官司而捏造，「病情」亦無法顯示和他有關。

法官批准2人離婚，同時考慮雙方學歷、財力等因素，判處張男賠償40萬新台幣（約10萬港元）。（AI生成圖片）

證人力證女方情緒受困擾

陳女的女性親友出庭作證表示，陳女曾提及丈夫要求交換性伴侶一事，她形容掙扎很久才向人訴苦，「晚上都睡不着覺，如果不同意換妻，老公就會發脾氣，內心很抗拒這件事」，張男甚至傳送另1對夫妻裸照，約好他們進行「同房不換」，在同1間房間內發生關係，但不會交換性伴侶，慶幸當時陳女確診，所以才逃過一劫。

陳女的女兒出庭交代類似內容，甚至形容母親一直覺得「換妻」一事很噁心，「她一直拒絕，是繼父一直要求她，媽媽一直哭、睡不着，還去看身心科」。

法官批准離婚 判處男方賠償40萬新台幣

法官查看所有證據，認為張男要求陳女配合其特殊性癖好，遭到拒絕後，立即施以精神壓迫，要求陳女配合，其行為違反夫妻關係和忠貞義務，所以批准2人離婚，法官考慮雙方學歷、財力等因素，判處張男賠償40萬新台幣（約10萬港元），全案仍可上訴。

（綜合）