借我抱一下！遭房東代理人車內2次強抱摸下體　女租客崩潰住院1周

不少業主因不想親自處理租務事宜，故聘請代理代勞。台北1名房東代理人相約女租客用膳，趁對方服藥入睡之際，2次對她伸出狼爪，先在飯店停車場強抱，繼而在路邊狂摸，並在其耳邊輕呼「借我抱一下」。女租客連叫「不要碰我」等說話拒絕，但仍慘被摸胸和下體，最後她透過LINE求救脫困，事後情緒崩潰和報警求助，因病情惡化到要住院1周。檢察官跟進案件，以涉嫌「強制猥褻」罪名起訴該名房東代理人。



陳男在車內向女租客2次仲出狼爪，又抱又摸，最終捱告。（AI生成圖片）

女租客因服藥變得嗜睡

台媒於今年8月報道，案發2024年9月，陳姓房東代理人相約該名女租客外出吃宵夜，女方當時因服用了藥物，上車後立即沉睡，整段行程由晚上10時許至翌日凌晨5時許，長達大約8小時。

車內趁機環抱女租客

第1次性侵發生在凌晨1時45分，陳男將車停泊在中山北路一帶飯店停車場，趁女方熟睡時，從駕駛座伸手環抱，女租客嚇到驚醒過來，於是推開陳男，繼而下車吸煙，懷疑女租客當時半昏半醒，無法自行離開，之後唯有上車繼續行程，按照陳男提議前往陽明山「看夜景」。

撫摸右胸和下體

駛至七星山後，陳男將車停在竹子湖附近涼亭，2人一起吃宵夜，之後女租客再次上車，並因藥效而陷入沉睡。到了凌晨5時許，陳男將車停在外雙溪路邊，再度環抱女方，甚至在其耳邊輕呼「借我抱一下」，女租客再次驚醒，連叫3次「不要碰我」，但陳男撫摸其右胸、大腿內側和下體，女租客側身閃避，陳男才停手作罷。

女租客被猥褺後崩潰到要住院1周。（AI生成圖片）

女租客情緒崩潰需住院1周

女租客為求脫困，聲稱前往三重尋找友人，卻趁機用LINE向友人求救，最終成功離開。女租客回家後不斷向胞姊哭訴「超噁心」，指出當時身處陽明山昏暗山路，所以不敢逃跑，只能假稱前往三重尋求脫身。女租客情緒一直非常不穩，出現發抖、眼睛瞪大和失眠等情況，甚至連續洗澡2至3次，都仍然驚魂未定。

女租客翌日到派出所報案時，情緒同樣崩潰，不敢讀出陳男名字，進行認人手續時更加哭到無法呼吸，之後病情加重，出現易怒和亂花錢等病徵，最終在胞姊陪同下住院1周接受治療。

檢察官認定行為構成強制猥褻 作出起訴

士林地檢署經跟進後，認定陳男行為屬於強制猥褻，按照《刑法》第224條「強制猥褻」罪名將他起訴。

（ETtoday新聞雲）