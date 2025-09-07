上水茶餐廳要兩包茄醬收3元！　食客嬲爆：唔再幫襯　惹網民熱議

去餐廳吃飯索取醬料要收錢，大家能否接受？有食客於網上發文公審上水1間連鎖茶餐廳，他點了份無糖麥皮配免牛油蛋治，因個人口味喜歡加茄醬在蛋治上，故要求給兩包茄醬，怎料侍應告知須加3元。他不滿指，以往間中去吃早餐，叫同款食物，要求給茄醬也未有收費，餐牌亦沒列明，他不接受收費，直言「為咗3蚊唔再幫襯你」。



帖文引來熱議，有網民批評茶餐廳，「啲醬值幾多錢？啲醬要幾多錢成本？打開門做生意，醬汁好重皮費？客人食你一個餐，你賺嘅錢蓋唔返啲醬汁成本？香港人做生意就係咁短視，所以唔好怪人北上消費，香港真係連基本服務都無做好」。也有網民認為樓主是西客，「我覺得如果你叫薯條問佢攞茄汁要收錢，係唔合理。但係叫蛋治問佢攞茄汁又真係好奇怪，唔俾我係接受嘅」。



有食客於網上發文公審上水1間連鎖茶餐廳，他點了份無糖麥皮配免牛油蛋治，因個人口味喜歡加茄醬在蛋治上，故要求給兩包茄醬，怎料侍應告知須加3元。（AI生成圖片）

該食客於Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發文指出，他間中都會在上水1間連鎖茶餐廳吃早餐，每次也是點同1款餐，無糖麥皮配免牛油蛋治，飲熱咖啡，共計38元。而他因個人口味，會加茄醬在蛋治上，故日前再去吃早餐，下單時按一貫做法，要求侍應給兩包茄醬，怎料侍應說「你個餐冇茄醬跟㗎喎」。

茶餐廳索取兩包茄醬要加3元

樓主十分愕然，反問什麼套餐會附上茄醬，侍應未有回答，就離開與同事說話，接着回來說「要茄醬要加3蚊」，樓主再度感詫異，因以往都未有這樣收費，他問麥皮及咖啡加糖是否需要收費，侍應未有回答。樓主表示，查看餐牌未見有列明什麼套餐會附上茄醬或需要另外付費，牆身亦無告示標明。

樓主不滿指，以往間中去吃早餐，叫同款食物，要求給茄醬也未有收費，餐牌亦沒列明。（《文雀》電影劇照）

樓主怒道：為咗3蚊唔再幫襯你

樓主指出，隨後有另1名侍應走過來問是否需要協助，他要求給兩包茄醬，侍應放下兩包後表示「係呀，我哋啲餐唔包茄醬㗎，今次我就畀你啦，下次冇㗎啦」。樓主直言，「佢呢個答案我真係笑咗出嚟」，並反問「我之前嚟食都有拎過茄醬，我咪爭你哋啲茄醬錢，咁不如計返啦，唔好欠，好似食嘢唔畀錢咁」，但侍應未有理會。

樓主表示，吃完後去收銀處付款，他詢問「呢度食嘢仲有咩調味品係要加錢㗎？」，收銀職員重複說「係呀，我哋啲餐唔包茄醬」，樓主超無奈，「聽咗好多次，真係想暈低」，收銀職員續說「一般熟客都唔計佢錢嘅」。樓主不滿道，「都知依家香港經濟差啦，你哋乜都話計成本我明，但我消費要畀3蚊茄醬費都好貴呀，我唯有下次幫襯間唔收我茄醬錢嘅食店食啦」。

侍應向樓主說，「係呀，我哋啲餐唔包茄醬㗎，今次我就畀你啦，下次冇㗎啦」。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

網民熱議：唔好怪人北上消費VS西客

帖文引來熱議，有網民批評茶餐廳庹縮，「香港茶餐廳幾時開始調味料要逐樣收費？咁以後會唔會要加豉油、加鹽、加糖都唔包，要收費呀？番茄醬一係有，一係無，點可以講話唔包」、「要收費嘅唔該喺餐牌度列明」、「所以返大陸食係有原因」。

也有網民認為樓主是西客，「西客到呢，仲覺得自己好啱個下先好嘢」、「其實人哋經營餐廳，每個餐出啲乜嘢，要用幾多食材，係計晒成本」、「我下次要齊果醬、煉奶、花生醬，佢都冇寫要畀錢，個人口味，如果姐姐照畀，老闆真心多得佢唔少」、「雖然無寫明收$3包茄汁係過份啲，但都好佩服佢食個3x蚊早餐寫篇咁長」。