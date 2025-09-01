酒家1隻紅蟹$3510！遊客疑呃秤報警獲款$XXXX　網民看店名撐正常

在餐廳點選海鮮當然要留意清楚重量和價錢。有新加坡遊客於網上發文大呻，在西九龍ELEMENTS圓方商場1間潮州菜酒家點潮州凍大紅蟹疑被「呃秤」，酒家指該隻紅蟹重45兩，價錢為3,510元，但他認為該蟹根本沒那麼重，還用AI查資料，得出紅蟹最重為1.5公斤（約40兩）。他氣得報警，最終獲退回1,115.4元，即約14兩的價錢。



帖文引來網民熱議，有網民看帳單後認同樓主被騙，「大部分本地人都不會在潮州酒家吃蟹！點蟹等於打開錢包任人拿！」、「除了蟹，其他標價挺正常的」。不過也有網民指出該隻凍蟹標價很正常，「呢間嘢係走高檔潮州菜，所以價格貴係正常」、「紅蟹是貴的哦，酒樓打開門做生意，燈油火蠟人工等確實比市場貴」、不少人指紅蟹最重肯定不只24兩，酒家的紅蟹三斤重亦很常見，每隻數千元屬正常價格。



該遊客於小紅書發文指出，「一隻紅花蟹稱45兩？香港海鮮檔呃秤陷進，遊客慘遭『蟹鉗夾錢包』，報警退回」，批評酒家「霸凌遊客」。

圓方商場酒家點紅蟹1隻3,510元

樓主上載多張照片，帳單上見到他一行二人於西九龍ELEMENTS圓方商場1間潮州菜酒家用餐，點了紅蟹、鵝肝、乳鴿等10多樣美食，總計5,296.3元，其中重45兩紅蟹價錢為3,510元，即每兩78元。

遊客質疑呃秤報警

樓主質疑該隻紅蟹根本沒有45兩重，他使用深度求索（DeepSeek）人工智能模型查找，結果顯示成年紅花蟹最重為1.5公斤，即約40兩，令他更深信酒家「呃秤」，於是憤而報警，最終獲退回約14兩的價錢，即1,115.4元。

網民熱議紅蟹重量及標價

有網民留言撐樓主表示，「貴了，先問價嘛！」、「香港食飯搵人笨」、「離晒譜，搶錢都唔係咁」、「呢次我撐你，呢隻蟹點都唔過兩斤（32兩），45兩過份了，報警處理」、「睇吓你張單，唯一可以落手就係蟹，好在劏唔到你」。

樓主堅持呃秤：詐騙就不行

不過，有不少網民指該隻紅蟹標價正常，「其實你唔食蟹就得，香港潮州菜中凍花蟹是很貴很貴的。其他食物價錢正常，唯一貴的是凍蟹！」、「酒樓同你講咗幾重先至會落單，而且你都食咗落肚，食完第二日同人哋拗數，話人哋呃秤，點解唔即刻反應出嚟啊？畀咗錢又要人哋回水。一隻凍蟹兩斤幾有幾出奇？都未見過大蛇屙尿」、「最多一公斤？你下次來旺角街市看看，2斤或2斤多大花蟹是有的，街市是賣港幣480一斤（香港2斤是1200克、超過1公斤）」。

樓主回覆網民留言表示，當時職員並沒有當面秤蟹，一抬上來就說是45兩，他堅持質疑「呃秤」，「紅花蟹一隻45兩，市面上沒有那麼大的」。樓主又說，他是住在圓方的香港W酒店，知道該處物價昂貴，「但是詐騙秤就不可以，一隻紅花蟹1,701克45兩？詐騙就不行」。

有網民展示網頁截圖，顯示以google搜尋「潮州花蟹多重」時，答案指適合用來做凍蟹的紅蟹，大約是3斤左右，如以香港一斤16兩計算即48兩。（小紅書圖片）

有網民展示網頁截圖，顯示以google搜尋「潮州花蟹多重」時，答案指適合用來做凍蟹的紅蟹，大約是3斤左右，如以香港一斤16兩計算即48兩。有人更補充說「哥們，香港用的是司馬斤兩，一斤等於16兩（605克），一兩37.8克，店家沒騙你」。