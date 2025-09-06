12歲男童公園玩「氹氹轉」重摔亡！　13歲男童因1事被控危駕致死

英國遊樂場發生罕見奪命意外。12歲男童在公園玩「氹氹轉」（或稱「旋轉盤」）被摔落地上，送院搶救後傷重不治。警方事後調查意外內情，發現現場有1名13歲男童疑用電動單車驅動「氹氹轉」快速旋轉，以致死者被重摔死亡。騎單車男童早前被逮捕，被控以危險駕駛導致他人死亡罪。



綜合外媒報道，12歲男童洛根（Logan Carter）於8月29日傍晚6時，在倫敦柴郡華頓休閒公園（Wharton Recreation Ground）內玩耍，其間在「氹氹轉」上重摔下來，身受重傷，送院搶救後不治。

警拘捕同場13歲男童控危駕致死罪

警方事後調查意外內情，指懷疑現場有1輛電動單車被用作推動公園的兒童玩樂設施「氹氹轉」，而涉事設施在意外後已被圍封。警方表示案件仍在調查中，已拘捕騎電動單車的13歲少年，控以危險駕駛導致他人死亡罪，他其後獲准保釋。

家人痛失「充滿活力的小男孩」

事件讓當地居民震驚不已，在事發公園置放鮮花悼念洛根。洛根的家人發表聲明「洛根是一位深受大家愛戴的兒子、孫兒及朋友，他的性格親和，笑容燦爛，是一個充滿活力的小男孩，家人對他的思念之情難以言表」。